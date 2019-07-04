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Боремся с причинами мигрени: лучшие советы

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Боремся с причинами мигрени: лучшие советы
00:46 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Хронические головные боли резко снижают качество жизни. И для того, чтобы не допустить мигрени изначально, нужно бороться с их основными причинами.

  • 1

    Больше воды.

    Научно доказано, что недостаточное увлажнение организма может спровоцировать мигрень. Старайтесь пить как можно больше, чтобы не дать головным болям испортить вашу жизнь.

  • 2

    Четкий режим дня.

    Обязательно позаботьтесь о том, чтобы ложиться спать и вставать в одно и то же время. Четкий режим дня очень полезен, поскольку он значительно снижает риск развития мигрени.

  • 3

    Ранний завтрак.

    Отсутствие пищи в течение длительного периода времени с утра может спровоцировать гипогликемию, которую называют одной из возможных причин мигрени. Начинайте день с употребления завтрака для того, чтобы снизить риск головных болей.

  • 4

    Меньше компьютера.

    Чем больше времени мы проводим, уставившись в монитор, тем чаще случаются эпизоды мигрени. Контакт с компьютером на протяжении многих часов может спровоцировать головные боли.

  • 5

    Меньше алкоголя.

    Определенные типы спиртных напитков содержат химические вещества, влияющие на кровеносные сосуды. Избыток алкоголя в системе нашего организма может вызывать сильную мигрень.

  • 6

    Меньше кофе.

    Кофеин также является одним из известных факторов риска развития мигреней.

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