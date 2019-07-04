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Четверг, 04.07.2019
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Врачи назвали полезные свойства огурцов

Врачи назвали полезные свойства огурцов
04:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Огурец – овощ очень скромный, но его употребление может улучшать многие внутренние процессы и укреплять клетки человеческого организма.

Пополняют ежедневный запас витаминов. Летом организм интенсивнее теряет полезные вещества, поэтому ешьте по возможности в это время года огурцы. Они содержат витамины, которые каждый день требуются организму, - в частности, это витамины A, B и C , которые укрепляют иммунную систему и защищают от упадка сил. Усилить этот эффект можно, смешав огуречный сок со шпинатом и морковью.

Оздоровляют мозг. Обычные огурцы являются превосходными источниками антиоксидантных веществ флавонолов. Эти микроэлементы известны своей способностью улучшать нервные импульсы, повышая качество нейронной связи между клетками мозга.

Облегчают реакции на стресс. Огурцы содержат большое количество витаминов группы В (витамин В1, витамин B5 и витамин В7), полезных для уменьшения состояния тревоги и смягчения последствий стресса.

Улучшают пищеварение. Огуречная кожура снабжает организм нерастворимыми пищевыми волокнами, которые улучшают прохождение пищевых масс по кишечнику и служат профилактикой запоров. Если человек страдает от кислотного рефлюкса, то огурцы фактически могут играть роль натурального лекарства.

Защищают от набора веса. Огурцы содержат в себе сразу два важнейших для борьбы с жировыми отложениями компонента – клетчатку и воду. Не нужно морить себя голодом, чтобы сохранять стройность, - необходимо употреблять больше продуктов, благодаря которым организм интенсивнее перерабатывает жир.

Поддерживают сердечную функцию. Калий, имеющийся в огурцах, улучшает процессы регуляции кровяного давления. Этот элемент ответствен за передачу нервных импульсов, за счет которых осуществляется сокращение сердечной мышцы и сама сердечная функция.

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Огурцы, Полезные овощи, Польза огурцов, Свойства огурцов.
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