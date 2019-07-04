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Медики рассказали, почему так важно регулярно принимать ванну

Медики рассказали, почему так важно регулярно принимать ванну
06:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Названы причины, почему стоит принимать ванну.

Нет ничего лучше, чем понежиться в горячей, пенистой ванне, ведь она позволяет нам расслабить тело и освободить разум от повседневных забот. Согласно исследованию, ежедневный приём ванны в течение 8 недель более эффективен для снятия тревоги, нежели соответствующие лекарства.

Однако существуют и другие причины осуществлять процедуру приёма ванны ежедневно.

Успокоение зуда

Ванна с несколькими столовыми ложками оливкового или кокосового масла поможет облегчить зуд и устранить шелушение кожи, вызванное псориазом.

«Масло действует как увлажняющий крем, делая кожу менее подверженной инфекциям», – объясняет Эбби Якобсон, почётный член медицинской комиссии Национального комитета по псориазу.

Не проводите в ванне более 10 минут, даже если она с маслом, дабы избежать сухости кожи. Так же используйте щадящую мочалку для чистки кожи – она не будет раздражать воспаления.

Смягчает сухую кожу зимой

Хотя овсянка издревле известна своими положительными свойствами на кожу, исследователи лишь недавно обнаружили вещество в овсянке, которое успокаивает воспалённые участки.

Положите цельный овёс в чистый, сухой носок, открытый конец зафиксируйте резинкой. Опустите носок в тёплую или горячую ванну. Примите ванну на 15-20 минут.

Способствует приятному сну

Приём ванны на ночь поднимает температуру вашего тела, так что контраст с прохладным постельным бельём вызывает снижение температуры. Это сигнализирует организму выработать мелатонин, вызывающий сон. Вот почему так полезно принимать ванну именно перед сном.

Предотвращает простуду

Горячая ванна способствует расслаблению заложенных носовых пазух, а также ослаблению боли в теле. Плюс ко всему релаксация стимулирует выработку болеутоляющего гормона эндорфина.

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Ванная, Принятие ванны, Почему важно принимать ванну.
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