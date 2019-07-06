Скачать
Суббота, 06.07.2019
Зеленский - начальникам таможен: Хотите работать - давайте вместе, не хотите - увольняйтесь
Зеленский - начальникам таможен: Хотите работать - давайте вместе, не хотите - увольняйтесь
Порошенко настаивает на усилении санкций против РФ
Порошенко настаивает на усилении санкций против РФ
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
Atlas Weekend 2019: дата, место проведения и гости фестиваля
Atlas Weekend 2019: дата, место проведения и гости фестиваля

Действенные способы снизить использовании соли в рационе

Действенные способы снизить использовании соли в рационе
18:01 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Натрий необходим для нормального функционирования организма, однако его избыток может привести к проблемам со здоровьем.

Многие из нас знают, что потреблять много соли – вредно. Но лишь немногие способны отказать себе в удовольствии полакомиться пачкой чипсов или соленой рыбкой. А между тем, избыток соли наносит колоссальный вред!

Отеки и лишний вес. Вы наверняка знаете, что натрий имеет свойство удерживать жидкость в организме, что приводит к отекам и избыточному весу.

Почечная недостаточность. Почки – это природные фильтры нашего организма. Когда мы едим много соли, почкам приходится трудиться намного больше, ведь соленая пища вызывает жажду. Это может привести к нефритам, воспалению каналов, почечной недостаточности.

Сердечно-сосудистая система. Повышенный уровень натрия приводит к тому, что кровь становится более густой, а это провоцирует гипертонию и убыстренный пульс. Со временем развиваются тахикардия, аритмия, могут возникать холестериновые бляшки на сосудах.

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослый человек должен в день потреблять около 5 граммов поваренной соли. Увы, мы редко придерживаемся этой нормы. Например, человек, питающийся полуфабрикатами и фастфудом, ежедневно съедает порядка 10-15 граммов! Как же уменьшить количество потребляемой соли, но так, чтобы еда продолжала приносить удовольствие?

Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки
Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напиткиЧитать полностью

Способ 1

Предпочитайте домашнее

Около 80% суточного потребления соли приходится на полуфабрикаты. Причем соль в них употребляется в качестве усилителя вкуса и консерванта: мы даже не замечаем ее присутствия в продукте! Самый правильный шаг – это вовсе отказаться от полуфабрикатов и готовить пищу дома.

Способ 2

Соль – в самом конце!

Когда вы добавляете соль в начале приготовления блюда, то рискуете переборщить с ее количеством. Вкус соли при готовке становится не таким выраженным, но натрий-то никуда не девается. Заведите привычку солить блюда непосредственно перед подачей на стол, и вы вряд ли их пересолите.

Способ 3

Острые приправы и специи

Специи и приправы обогащают вкус блюд и маскируют нехватку соли. Черный и красный перец, орегано, различные травы и специи позволят вам наслаждаться вкусной едой, но при этом снизить количество соли в ней.

Дешево и полезно: составляем здоровый рацион за копейки
Дешево и полезно: составляем здоровый рацион за копейкиЧитать полностью

Способ 4

Больше кислоты

Знаете ли вы, что кислая еда буквально «взрывает» наши вкусовые рецепторы: мы можем и не заметить, что в блюде совсем нет соли. Добавляйте в салаты, приправы, соусы бальзамический уксус, лимонный сок, кислое вино. Вкус блюда станет пикантным и насыщенным, и при этом пищу можно посолить совсем чуть-чуть.

Способ 5

Морские водоросли

Они имеют своеобразный привкус, содержат умеренное количество морской соли (которая, к тому же, полезнее, чем обычная каменная). Вместо того чтобы солить блюда, добавляйте в них сушеные морские водоросли. Для того чтобы еда стала еще полезней, лучше добавлять морские водоросли в уже приготовленные блюда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Вред, Соль, Потребление, Приправа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
02 Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах
03 Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Опасность гель-лака: как уберечься
05 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями
В Украине сохраняется прохладная погода с дождями
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах &quot;Нафтогаза&quot;
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах "Нафтогаза"
Ивана Купала 2019: какие чудо-травы обретают волшебную силу в этот день
Ивана Купала 2019: какие чудо-травы обретают волшебную силу в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь