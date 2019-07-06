Действенные способы снизить использовании соли в рационе

Новости шоу бизнеса: Натрий необходим для нормального функционирования организма, однако его избыток может привести к проблемам со здоровьем.

Многие из нас знают, что потреблять много соли – вредно. Но лишь немногие способны отказать себе в удовольствии полакомиться пачкой чипсов или соленой рыбкой. А между тем, избыток соли наносит колоссальный вред!

Отеки и лишний вес. Вы наверняка знаете, что натрий имеет свойство удерживать жидкость в организме, что приводит к отекам и избыточному весу.

Почечная недостаточность. Почки – это природные фильтры нашего организма. Когда мы едим много соли, почкам приходится трудиться намного больше, ведь соленая пища вызывает жажду. Это может привести к нефритам, воспалению каналов, почечной недостаточности.

Сердечно-сосудистая система. Повышенный уровень натрия приводит к тому, что кровь становится более густой, а это провоцирует гипертонию и убыстренный пульс. Со временем развиваются тахикардия, аритмия, могут возникать холестериновые бляшки на сосудах.

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослый человек должен в день потреблять около 5 граммов поваренной соли. Увы, мы редко придерживаемся этой нормы. Например, человек, питающийся полуфабрикатами и фастфудом, ежедневно съедает порядка 10-15 граммов! Как же уменьшить количество потребляемой соли, но так, чтобы еда продолжала приносить удовольствие?

Способ 1

Предпочитайте домашнее

Около 80% суточного потребления соли приходится на полуфабрикаты. Причем соль в них употребляется в качестве усилителя вкуса и консерванта: мы даже не замечаем ее присутствия в продукте! Самый правильный шаг – это вовсе отказаться от полуфабрикатов и готовить пищу дома.

Способ 2

Соль – в самом конце!

Когда вы добавляете соль в начале приготовления блюда, то рискуете переборщить с ее количеством. Вкус соли при готовке становится не таким выраженным, но натрий-то никуда не девается. Заведите привычку солить блюда непосредственно перед подачей на стол, и вы вряд ли их пересолите.

Способ 3

Острые приправы и специи

Специи и приправы обогащают вкус блюд и маскируют нехватку соли. Черный и красный перец, орегано, различные травы и специи позволят вам наслаждаться вкусной едой, но при этом снизить количество соли в ней.

Способ 4

Больше кислоты

Знаете ли вы, что кислая еда буквально «взрывает» наши вкусовые рецепторы: мы можем и не заметить, что в блюде совсем нет соли. Добавляйте в салаты, приправы, соусы бальзамический уксус, лимонный сок, кислое вино. Вкус блюда станет пикантным и насыщенным, и при этом пищу можно посолить совсем чуть-чуть.

Способ 5

Морские водоросли

Они имеют своеобразный привкус, содержат умеренное количество морской соли (которая, к тому же, полезнее, чем обычная каменная). Вместо того чтобы солить блюда, добавляйте в них сушеные морские водоросли. Для того чтобы еда стала еще полезней, лучше добавлять морские водоросли в уже приготовленные блюда.