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Как уменьшить риск отравления: боремся с нитратами

Как уменьшить риск отравления: боремся с нитратами
15:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Потребление овощей и фруктов, которые сейчас продаются везде в большом количестве, может закончиться больничной койкой. Все – из-за нитратов.

Они превращают аппетитные плоды в яд, особенно – для детей.

Для большинства покупателей главный критерий при выборе овощей и фруктов – их товарный вид. Людей редко интересует, где их выращивали и проверяли ли на нитраты.

Если это не стихийный рынок, у каждого продавца должен быть специальный документ, удостоверяющий безопасность продукции. Прежде чем попасть на прилавок, эти овощи и фрукты каждое утро должны проходить проверку на нитраты.

Что такое нитраты?

Соли азотной кислоты, которые есть во всех овощах и фруктах и необходимы им для роста. При поступлении в организм в ротовой полости, желудка и кишечника они превращаются в нитриты. Это – яд для крови, гемоглобин превращается в метгемоглобин и он не может переносить кислород.

Заведующая лабораторией рынка "Столичный" Юлия Кравченко-Довга рассказала, что наиболее уязвимы к содержанию нитратов – ранние кабачки, свекла, клубника. "Если содержание нитратов превышает допустимый уровень, ее не допускают к реализации", – пояснила она.

Леонид Довгань стал заниматься продажей бытовых нитрат-тестеров после того, как отравилась его маленькая дочь. Однажды во время отдыха ребенка накормили фруктами и у нее резко повысился уровень ацетона в крови. С тех пор мужчина проверяет все овощи и фрукты.

По его словам, данные бытовых нитратометров правдивы. Главное – понимать принцип их действия.

"Прибор измеряет нитраты в том месте, где вставили зонд. С одной стороны кабачка он может показать 40, а с другой – 300. Но при норме в 350 можно сказать, что этот кабачок нормальный", – заверил он.

Журналисты 24 канала купили дыню в столичном супермаркете. И хотя магазинные овощи и фрукты уже проходят проверку на нитраты, устроили свою. Допустимая норма содержания нитратов для дыни – 90 мг на килограмм. В приобретенной же оказалось в 10 раз больше нормы.

Возьмите на заметку: взаимосвязь между фруктами и кровяным давлением

Как уменьшить риск отравления

Но медики отметили, что паниковать не стоит. Руководитель отдела Центра общественного здоровья Ольга Донцова объяснила: для того, чтобы отравиться дыней с концентрацией нитратов в 400 мг на 100 граммов, нужно съесть не менее полкило плода.

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Отравление, Нитраты, Фрукты, Овощи.
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