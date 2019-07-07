Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Гройсман: Реванш уже не просто "царапается в дверь", он уже заходит в квартиры украинцев
Гройсман: Реванш уже не просто "царапается в дверь", он уже заходит в квартиры украинцев
Протестующие в Гонконге вернулись на улицы
Протестующие в Гонконге вернулись на улицы
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue
Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue

Какой самый важный витамин для людей: мнение специалистов

Какой самый важный витамин для людей: мнение специалистов
21:45 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Ученые назвали самым важным витамином - витамин D.

По итогам исследований австралийские специалисты пришли к выводу, что наиболее важен для человека солнечный свет, а именно витамин D, который играет ключевую роль во многих обменных процессах в организме.

Как известно, "солнечный витамин" D обеспечивает силу иммунитета. Множеством исследований было доказано, что на фоне дефицита витамина D взрослые и дети чаще болеют различными простудными заболеваниями. Также без солнечного света организм хуже борется с хроническими недугами вроде аллергии и бронхиальной астмы.

Недостаток солнечного света можно отчасти компенсировать рыбой, отмечают австралийские исследователи. Однако не все виды рыбы способны восполнить потребность человека в витамине D. Это под силу только морской рыбе жирных сортов.

Польза замороженных овощей и фруктов научно доказана

Между тем, недавний опрос показал, что лишь четверть украинцев регулярно употребляют рыбу, богатую ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, -6 и -9). К таким видам относят палтус, атлантическую сельдь, печень трески, лосось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Витамин Д, Польза, Витамин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день
04 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
05 Красивые поздравления в прозе с праздником Ивана Купалы 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
В ОБСЕ приняли резолюцию по &quot;Северному потоку - 2&quot;
В ОБСЕ приняли резолюцию по "Северному потоку - 2"
В Чернобыльской зоне выросли уникальные растения, занесенные в Красную книгу
В Чернобыльской зоне выросли уникальные растения, занесенные в Красную книгу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь