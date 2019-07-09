Оптимальные виды физических упражнений для пожилых людей

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Спорт полезен в любом возрасте.

Все медики приходят к единогласному мнению, что умеренные физические нагрузки необходимы для здоровья и самочувствия людей старшего возраста. Занятия спортом способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, укреплению иммунитета и нормализации сна.

Мы узнали у эксперта в области ухода за пожилыми людьми, какие виды спорта лучше выбрать пожилому человеку. Однако прежде всего он напомнил: реред тем, как добавлять в распорядок дня новую для себя двигательную активность, необходимо обязательно посетить врача и проконсультироваться, особенно актуально это для тех, у кого имеются какие-либо хронические заболевания.

Обязательно нужно уточнить, можно ли заниматься выбранным видом спорта, есть ли ограничения по длительности или отдельным элемента (например, людям, перенесшим операции на глазах или на голове, противопоказаны асаны в йоге, которые предполагают положение вниз головой).

Перед занятиями спортом, сопряженным с навигацией на местности, необходимо исключить наличие когнитивных нарушений, так как при их наличии существует опасность заблудиться.

Перед любой физической активностью важно сделать небольшую разминку. И лучше заниматься понемногу, в спокойном темпе, наблюдая за своим состоянием. Обязательно нужно помнить, что цель занятий спортом в зрелом возрасте — не достичь внушительных спортивных результатов, а поддержать свое здоровье, а при малейших признаках недомогания нужно прекратить тренировку и показаться врачу.

ПЛАВАНИЕ

Оно благотворно влияет на организм любого человека, и пожилые люди тут не исключение. Во время плавания укрепляются мышцы пресса, спины, рук и ног, но при этом нагрузка на суставы минимальна, так как человек находится в состоянии гидростатической невесомости, поэтому плаванием можно заниматься даже людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или после травм, например, при восстановлении после перелома шейки бедра.

Не говоря уже о том, что занятия в прохладной воде способствуют улучшению иммунитета, показаны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, улучшают кровообращение.