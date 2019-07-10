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Названы веские причины, почему стоит отказаться от фастфуда

Названы веские причины, почему стоит отказаться от фастфуда
02:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Употребление фастфуда способствует преждевременному старению мозга.

Всем известно, что фастфуд провоцирует рак, ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Какой еще вред может причинить такая еда?

Недавние исследования показали, что постоянное употребление фастфуда ведет к развитию пищевой аллергии. В организме накапливаются вещества, которые провоцируют нарушение нормальных реакций, в результате может развиться пищевая аллергия. Особенно это опасно для детей. Как считают некоторые специалисты, именно популярностью фастфуда можно объяснить участившиеся случаи развития пищевой аллергии к среднему возрасту – еще 20 лет назад такое встречалось довольно редко.

Употребление фастфуда способствует преждевременному старению мозга. Здесь все наоборот – ущерб для здоровья от неправильного питания и отсутствия физических нагрузок сильнее всего бьет по тем, кто уже перешагнул порог 35-летнего возраста. В более молодом возрасте можно спасти мозг от преждевременной утраты когнитивных функций – для этого нужно наладить рациональное питание и уделять время спорту.

Кроме того, исследования показывают, что частое употребление фастфуда снижает фертильность женщин. У большинства любительниц фастфуда есть лишний вес, который влияет на гормональный баланс. Женщины, которые постоянно питаются фастфудом, имеют риск бесплодия вдвое выше по сравнению с теми, кто старается отказываться от такого питания.

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Фастфуд, Вред фастфуда, Опасность фастфуда, Свойства фастфуда.
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