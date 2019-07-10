Ученые назвали продукты, которые способны улучшать настроение

Новости шоу бизнеса: Продукты тоже отвечают за ваше настроение.

Эти продукты, как поясняют специалисты, способствуют повышению уровня химических веществ в организме, помогающих избежать депрессии и апатии.

Шпинат. Употребление шпината способствует избавлению от уныния благодаря высокому содержанию в нем магния, который отвечает за поддержание на положенном уровне серотонина – химического регулятора настроения и поведения человека. Шпинат являются растительным источником триптофана - аминокислоты, без которой невозможен синтез серотонина.

Шоколад. В нем содержится тирозин, стимулирующий выработку допамина – вещества, стимулирующего центры удовольствия в мозгу и тем самым обеспечивающего приподнятое настроение. В свою очередь какао в составе шоколада активизирует выработку серотонина, расслабляет сосуды и нормализует давление, что естественным образом ведет к снятию раздражительности.

Кефир. Исследования показывают, что с состоянием психики и настроением напрямую связано состояние микрофлоры кишечника. Ежедневное употребление стакана кефира улучшает кишечную микробиоту, а вместе с этим неизбежно ведет и к улучшению настроения. Ученые отмечают, что употребление кисломолочных продуктов помогает избавиться от навязчивых негативных мыслей.

Финики. Включение фиников питания в рацион питания улучшает работу головного мозга, а также помогают обрести позитивный душевный настрой – все благодаря тому, что этот фрукт эффективно воздействует на более активную выработку серотонина.

Острый перец. Исследования показывают, что капсаицин в остром перце может действовать как антидепрессант. Поедание такого перца способствует выработке в организме эндорфинов - это позволяет любителям остренького приходить в состояние эйфории и испытывать радость.

Бананы. В их составе присутствуют триптофан и витамин В6, которые не позволяют уменьшаться содержанию серотонина в организме.