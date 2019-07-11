Топ-9 продуктов, которые укрепляют нервную систему

1 Морепродукты. В 100 граммах моллюсков содержится 99 мкг витамина В12. Другие источники витамина — устрицы и мидии.

2 Говяжья печень. В 100 граммах говяжьей печени содержится 83 мкг витамина В12. Другие источники витамина: ливерная колбаса, куриная печень, паштет фуа-гра.

3 Рыба. Хорошие источники витамина В12 — это такие сорта рыбы как скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины и форель. В 100 граммах скумбрии — 19 мкг витамина В12.

4 Ракообразные. Это крабы, креветки, лангусты и омары. В 100 граммах крабового мяса — 11,5 мкг витамина В12.

5 Красное мясо. В 100 граммах говядины содержится 6,2 мкг витамина В12.

6 Молоко. В 100 граммах нежирного молока содержится до 0,5 мкг витамина В12.

7 Йогурт. Йогурт — прекрасный источник не только кальция и пробиотиков, но и витамина В12.

8 Сыры. В 100 граммах моцареллы — примерно 0,5 мкг витамина В12.