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Топ-9 продуктов, которые укрепляют нервную систему

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Топ-9 продуктов, которые укрепляют нервную систему
00:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Суточная потребность в витамине В12 составляет 3 мкг в сутки. Так в каких продуктах содержится витамин В12?

  • 1

    Морепродукты.

    В 100 граммах моллюсков содержится 99 мкг витамина В12. Другие источники витамина — устрицы и мидии.

  • 2

    Говяжья печень.

    В 100 граммах говяжьей печени содержится 83 мкг витамина В12. Другие источники витамина: ливерная колбаса, куриная печень, паштет фуа-гра.

     

  • 3

    Рыба.

    Хорошие источники витамина В12 — это такие сорта рыбы как скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины и форель. В 100 граммах скумбрии — 19 мкг витамина В12.

  • 4

    Ракообразные.

    Это крабы, креветки, лангусты и омары. В 100 граммах крабового мяса — 11,5 мкг витамина В12. 

  • 5

    Красное мясо.

    В 100 граммах говядины содержится 6,2 мкг витамина В12.

     

  • 6

    Молоко.

    В 100 граммах нежирного молока содержится до 0,5 мкг витамина В12.

  • 7

    Йогурт.

    Йогурт — прекрасный источник не только кальция и пробиотиков, но и витамина В12. 

  • 8

    Сыры.

    В 100 граммах моцареллы — примерно 0,5 мкг витамина В12.

  • 9

    Яйца.

    Витамин В12 содержится во многих видах яиц: куриных, гусиных, утиных, индюшиных и перепелиных.

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Здоровье, Молоко, Морепродукты, Сыр, Рыба, Продукты, Овощи, Яйца, Йогурт, Полезная еда, Красное мясо, Ракообразные, Фрукти, Говяжья печень.
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