Топ-9 продуктов, которые укрепляют нервную систему

Морепродукты.
В 100 граммах моллюсков содержится 99 мкг витамина В12. Другие источники витамина — устрицы и мидии.
Говяжья печень.
В 100 граммах говяжьей печени содержится 83 мкг витамина В12. Другие источники витамина: ливерная колбаса, куриная печень, паштет фуа-гра.
Рыба.
Хорошие источники витамина В12 — это такие сорта рыбы как скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины и форель. В 100 граммах скумбрии — 19 мкг витамина В12.
Ракообразные.
Это крабы, креветки, лангусты и омары. В 100 граммах крабового мяса — 11,5 мкг витамина В12.
Красное мясо.
В 100 граммах говядины содержится 6,2 мкг витамина В12.
Молоко.
В 100 граммах нежирного молока содержится до 0,5 мкг витамина В12.
Йогурт.
Йогурт — прекрасный источник не только кальция и пробиотиков, но и витамина В12.
Сыры.
В 100 граммах моцареллы — примерно 0,5 мкг витамина В12.
Яйца.
Витамин В12 содержится во многих видах яиц: куриных, гусиных, утиных, индюшиных и перепелиных.