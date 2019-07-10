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Омолаживаемся правильно: лучшие напитки для тех, кому за 40

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Омолаживаемся правильно: лучшие напитки для тех, кому за 40
23:13 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Если включить в свой рацион правильные напитки, то сохранить молодость не составит никакого труда.

  • 1

    Чай из листьев малины

    Чай именно из листьев малины, а не с малиновым вареньем. Это важное уточнение, которое поможет женщине омолодиться. Такой напиток обладает неповторимым вкусом. А во-вторых, чай с листьями малины не скажется на объемах, не прибавить лишнего веса. Его можно применять при гинекологических и урологических проблемах.

    В составе листьев малины, которые можно применять при приготовлении чая, есть магний, калий и железо. Благодаря им можно успокоить ноющие сосуды ног, укрепить мышечные ткани репродуктивных органов, избавиться от тошноты и "приливов". За счёт высокого содержания танинов снижаются воспалительные процессы. И самое важное: такой напиток стимулирует выработку эстрогена.

    Рецепт: одна чайная ложка листьев малины заливается стаканом воды, доводится до кипения. Настаивать нужно в течение 15-20 минут. Затем жидкость необходимо процедить через сито. Подавать напиток с медом или парой сушеных ягод.

  • 2

    Теплая вода с лимоном

    Вода в принципе очень полезный напиток. А если по утрам ее пить теплой, да еще и с лимоном, то это будет крайне полезно для женщины. Стакан такого напитка принесёт пользу в любом возрасте. Особенно после 40 лет. Дело в том, что в таком возрасте замедляется обмен веществ, поэтому вода с лимоном станет отличным помощником в разгоне метаболизма. Кроме того, повышается выработка лептина, он же гормон сытости.

    Однако такой напиток имеет определенные противопоказания. Например, его не стоит пить при проблемах в работе желудочно-кишечного тракта.

  • 3

    "Золотое" молоко

    Этот напиток называют суперфудом. "Золотое" молоко имеет крайне красивый оттенок за счет добавления в него красящего элемента — специи под названием куркума. Но цвет не самое главное в таком напитке. Важно то, что молоко с куркумой обладает рядом положительных свойств. В частности, оно нормализует гормональный фон, избавляет от неврозов, грустного настроения, а также стабилизирует сон. Кстати, его лучше пить вечером, чтобы успокоиться и привести в порядок мысли.

    Чтобы приготовить "золотое" молоко, необходимо смешать 200 миллилитров тёплого молока с чайной ложкой куркумы, хорошо перемешать, после чего можно наслаждаться вкусным напитком.

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Вода, Молоко, Напитки, Чай, Вода с лимоном, Чай из листьев малины, Теплая вода с лимоном, "Золотое" молоко.
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