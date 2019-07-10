Омолаживаемся правильно: лучшие напитки для тех, кому за 40

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Чай из листьев малины

Чай именно из листьев малины, а не с малиновым вареньем. Это важное уточнение, которое поможет женщине омолодиться. Такой напиток обладает неповторимым вкусом. А во-вторых, чай с листьями малины не скажется на объемах, не прибавить лишнего веса. Его можно применять при гинекологических и урологических проблемах.

В составе листьев малины, которые можно применять при приготовлении чая, есть магний, калий и железо. Благодаря им можно успокоить ноющие сосуды ног, укрепить мышечные ткани репродуктивных органов, избавиться от тошноты и "приливов". За счёт высокого содержания танинов снижаются воспалительные процессы. И самое важное: такой напиток стимулирует выработку эстрогена.

Рецепт: одна чайная ложка листьев малины заливается стаканом воды, доводится до кипения. Настаивать нужно в течение 15-20 минут. Затем жидкость необходимо процедить через сито. Подавать напиток с медом или парой сушеных ягод.