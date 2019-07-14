Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
"Держу слово офицера": глава ГФС написал заявление, как того требовал Зеленский
"Держу слово офицера": глава ГФС написал заявление, как того требовал Зеленский
БПЛА ОБСЕ попал под обстрел боевиков возле Луганска
БПЛА ОБСЕ попал под обстрел боевиков возле Луганска
Белью сравнил Руиса с Холифилдом
Белью сравнил Руиса с Холифилдом
Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление
Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление

Явные признаки, которые укажут на интоксикацию печени

Явные признаки, которые укажут на интоксикацию печени
14:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Алкоголь, лекарства и жирная еда - настоящее испытание для печени.

Орган, который отвечает за наше общее физическое состояние и здоровье, - это печень. Мы живем в мире, который наполнен токсинами, как в воздухе, которым мы дышим, так и в еде, которую мы едим. Все это отражается на печени.

Здоровая печень способна фильтровать все, что принимает (через мочу и кал). Именно поэтому в организме здорового человека остается все только самое полезное. А вот если печень повреждена алкоголем, вирусами или химическими веществами, то она не в состоянии бороться с токсинами. Все это может привести к появлению лишнего веса.

Вялая печень приводит к отложению токсинов в жирах. Это мешает сбросить вес. Если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, но ваша печень нездорова, значит, вам не удастся похудеть.

Эксперты рассказали, что антибиотики подвергают людей риску гриппа
Эксперты рассказали, что антибиотики подвергают людей риску гриппаЧитать полностью

Вот ранние признаки того, что ваша перегружена токсинами:

1. У вас не получается похудеть

2. Изменения кожи: желтоватый оттенок; воспаления, зуд, сверхчувствительность; маленькие красные точки на коже.

3. Потемнение мочи или кровавый, черный кал

4. Изменения в животе: хронические спазмы в нижней части живота; газы.

5. Хроническая усталость и слабость

Любой из этих симптомов, особенно в сочетании с другими, должен стать поводом немедленно обратиться за медицинской помощью!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Симптомы, Печень, Токсины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 Украина в ОБСЕ рассказала о сербском псевдожурналисте, воевавшем на Донбассе
03 Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
04 Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 14 июля в стихах
05 "Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Куба обновила систему госуправления
Куба обновила систему госуправления
Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину
Дожди 14-15 июля не покинут Украину
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь: подозревается действующий нардеп
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь (Фото)
Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть
Одесский кинофестиваль 2019: интересные фильмы, которые стоит посмотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь