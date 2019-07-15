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Названо 5 доступных методов, помогающих похудеть в лице

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Названо 5 доступных методов, помогающих похудеть в лице
14:59 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Убрать пухлые щеки, сделать лицо менее округлым – об этом мечтают тысячи девушек и женщин.

  • 1

    Гимнастика для лица. Мышцы принято тренировать, и к мышцам лица это относится в полной мере — их важно поддерживать в тонусе, чтобы дольше сохранять четкие , а не расплывшиеся черты лица. Ежедневные несложные упражнения по гимнастике для лица делают мимические мышцы плотнее – благодаря этому лицо становится более подтянутым и выглядит моложе. 

  • 2

    Кардиотренировки. Причиной излишней пухлости лица может быть банальный излишек веса, жировой прослойки. Кардиотренировки, утверждают эксперты, эффективно помогают стать стройнее, в том числе похудеть в лице. Для этого они рекомендуют 20-40 минут в день активного времяпрепровождения — бег, плавание в бассейне, велосипед, прогулка интенсивным шагом. 

  • 3

    Избавление от отечности. Если утренние отеки на лице стали учащаться, можно попробовать заменить подушку — более высокая предпочтительнее для защиты от отечности. Также может помочь корректировка рациона – в него следует добавить яблоки, огурцы, петрушку, баклажаны, исключить алкоголь, молоко, орехи и острые приправы. Также нужно воздерживаться от активного потребления жидкостей по вечерам.

  • 4

    Минимум соли. Полностью отказываться от соли не нужно, но исключить из меню продукты, в которых слишком много соли (разные консервы, чипсы, полуфабрикаты и колбасные изделия), — рекомендуется. Уменьшив количество потребляемой соли, можно заметить разницу уже через несколько недель: лицо станет более худым. 

  • 5

    Массаж лица. Эффективным считается массаж лица с настоем трав или раствором морской соли. В жидкости смачивается полотенце. Отжав, им делают похлопывания – достаточно интенсивные, но не болезненные, с интервалами в несколько секунд. Такой массаж улучшает кровообращение и тонизирует мышцы лица. Его полезно делать каждое утро, тогда результат станет достаточно заметным.

    Стало известно ,какие упражнения для похудения лица полезно делать перед зеркалом.

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Здоровье, Лицо, Уход за лицом, Массаж лица, Гимнастика лица, Здоровье лица.
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