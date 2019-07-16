Ученые назвали новую безопасную дозу алкоголя

Новости шоу бизнеса: Чтобы алкоголь не приносил вред, нужно знать как правильно его пить.

Ученые из университета Вашингтона определили новую безопасную дозу алкоголя, опровергнув заявление британских коллег о пользе пяти бокалов белого вина в неделю. Оказалось, только полный отказ от спиртного позволяет сохранить здоровье.

Ученые изучили данные 400 тыс. пациентов. Анализ показал, что каждый выпитый бокал вина на 20% увеличивал риск внезапной смерти у людей среднего возраста. Одна порция слабоалкогольного напитка действительно укрепляет сердце, но провоцирует развитие рака.

Чтобы свести к минимуму вред от алкоголя, эксперты советуют не сочетать его с напитками, жирными закусками, салом и горячими блюдами. Среди пищи предпочтение можно отдать фруктам, салатам, морепродуктам. Для снижения риска развития рака пищевода во время вечеринки стоит отказаться от курения. За полчаса до застолья нужно принять 6-7 таблеток активированного угля, снижающего токсичное воздействие спиртного.