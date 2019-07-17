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Голливудская улыбка в домашних условиях: лучшие продукты для отбеливания зубов

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Голливудская улыбка в домашних условиях: лучшие продукты для отбеливания зубов
00:24 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эксперты из Великобритании назвали 9 способов, которые позволяют добиться этого эффекта в домашних условиях.

  • 1

    Пищевая сода.

    Это натуральный отбеливатель для зубов, к тому же пищевую соду включают в состав многих зубных паст. Попробуйте смешать четверть чайной ложки соды с водой и нанести на зубы вместе с зубной пастой. Сода не повредит зубам и поможет постепенно их отбелить.

  • 2

    Клубника.

    Благодаря значительному содержанию яблочной кислоты, являющейся натуральным отбеливателем, эти сладкие ягоды естественным образом делают зубы были белоснежными. Не отказывайте себе в клубнике.

  • 3

    Теплая вода с солью.

    Еще один способ добиться белоснежной улыбки — использование теплой воды с солью, обладающей натуральным антибактериальным воздействием. Смешайте чайную ложку соли в стакане теплой воды и используйте в качестве ополаскивателя.

  • 4

    Белые продукты питания.

    Это может звучать очевидным, но чем больше вы употребляете белой пищи, тем более белыми являются и ваши зубы. Налегайте на курицу, рис и рыбу, воздержитесь от свеклы, черники, моркови и разного рода китайских вкусностей с куркумой.

  • 5

    Яблоки.

    Яблоки являются одним из самых лучших природных отбеливателей для зубов. Это связано с тем, что они обладают характерной текстурой, обеспечивающей очищение поверхности эмали. Яблоко, как несложно догадаться, содержит и полезную для отбеливания яблочную кислоту.

  • 6

    Вода и молоко.

    Кальций в молоке позволяет укреплять зубную эмаль и десны, а также делать челюсти более прочными. Вода является натуральным очистителем, позволяющим смывать бактериальный налет.

  • 7

    Сыр.

    Ещё один натуральный продукт, обладающий очищающими свойствами, который укрепляет зубы. В сыре очень много кальция, делающего зубы более прочные, а также у него очищающая структура (особенно в твердых сортах).

  • 8

    Кокосовое масло.

    Используйте кокосовое масло для полоскания рта. 15 минут — это идеальная продолжительность процедуры. Оно удаляет бактерии и помогает предотвращать скопление налета.

  • 9

    Древесный уголь.

    Как это ни странно звучит, уголь является еще одним эффективным способом очистки и отбеливания зубов. Это стопроцентно натуральный отбеливатель, который выводит из ротовой полости токсины, укрепляет десны и поглощает бактерии.

Как отбелить зубы: банановая кожура и чайное дерево помогут в этом деле

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Здоровье, Продукты, Зубы, Улыбка, Белые зубы, Белоснежная улыбка.
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