Названо главное отличие мозга убийцы от простого человека

Новости шоу бизнеса: Узнайте, чем отличается мозг убийцы от мозга простого человека.

Мозг убийцы кардинально отличается от мозга простого человека. К такому выводу пришли врачи из США.

Их научные изучения были опубликованы в статье, которую на своих страницах разместил научный журнал Brain Imaging and Behavior. В статье, в частности, говорится, что экспериментаторы провели многочисленные опыты, которые заняли несколько лет.

Исследования были проведены с помощью позитронно-эмиссионного сканирования головного мозга. В экспериментах приняла участие группа добровольцев из 808 человек.

Все собравшиеся для эксперимента совершили преступление. Группу разделили на три подгруппы. В первой подгруппе были собраны только убийцы, во второй - насильники и буяны, в третьей - совершившие ненасильственные преступления типа проституции или хранения наркотиков.

В ходе экспериментов было установлено, что люди из двух последних групп (второй и третьей) мало чем отличались друг от друга, а их мозг практически не имел отличий от людей, которые никогда преступлений не совершали.

Что касается группы убийц, то их мозг показал уникальные способности. В ходе обследования ученые увидели одну особенность их мозга – это отсутствие серого вещества в различных областях. В основном это были области, отвечающие за эмпатию, эмоции, мораль, сочувствие и сожаление.