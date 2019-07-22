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Стало известно, как снизить риск сердечного приступа

Стало известно, как снизить риск сердечного приступа
08:13 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Инфаркт миокарда является основной причиной смерти как в Великобритании, так и во всем мире.

Медики из Великобритании рассказали, какие меры помогают минимизировать риск сердечного приступа. Доводы экспертов опубликовало издание Express.

Ученые выяснили, что употребление слишком большого количества трансжиров значительно увеличивает риск сердечного приступа, поэтому рекомендуется минимизировать их наличие в рационе. Не менее важно контролирование размеров порций, так как переедание ухудшает состояние здоровья по всем направлениям, влияя и на сердечно-сосудистую систему. Лучшее решение — использовать меньшую тарелку.

Что касается рекомендованных продуктов, то овощи и фрукты находятся первыми в этом списке. Они богаты большим количеством витаминов, минералов, что полезно для здоровья сердца. Пищевые изделия на основе цельного зерна не менее ценны, так как помогают нормализовать уровень холестерина в крови и снизить риск инсульта, ожирения и диабета 2 типа. Несколько исследований показали несравнимую пользу в этом отношении рыбы, фасоли, курицы и орехов.

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Медики советуют снизить потребление соли, которая повышает кровяное давление и приводит к задержке жидкости в организме. Желательно полностью отказаться от употребления пирожных, печенья, маргарина, пончиков, фастфуда и пиццы.

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Здоровье, Сердечный приступ, Советы медиков, Как снизить риск сердечного приступа.
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