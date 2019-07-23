Медики рассказали, помогает ли минералка предотвратить гипертонию

Новости шоу бизнеса: Команда американских специалистов из университета Эмори установила связь между минеральной водой и более низким уровнем артериального давления.

По оценкам ВОЗ, от гипертонии страдает 1 миллиард человек в мире. Если заболевание не лечить, оно может повысить риск инсульта и других проблем со здоровьем.

Ученые протестировали образцы воды в прибрежных районах Бангладеш. Было установлено: люди, потребляющие воду с низкой или средней соленостью, имели концентрацию натрия в моче выше, чем те, кто пил пресную воду слабой солености. Как известно, высокое содержание натрия повышает систолическое артериальное давление. Исследователи также обнаружили у них более высокую концентрацию кальция и магния. Значительное содержание этих компонентов, наоборот, понижает давление и по итогу «перевешивает» вред натрия.

Специалисты отметили: польза кальция и магния заключается в том, что они восполняют негативные эффекты натрия. Если добавлять кальций и магний в питьевую воду, можно улучшить показатели кровяного давления, что откроет новые горизонты для решения проблемы гипертонии во всем мире.

Таким образом, обогащенная минералами вода помогает восполнить дефицит важных элементов и сохранить здоровье сердца.