Ученые сообщили, что менее 6 кружек кофе в день не опасны для здоровья

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили, что абсолютный риск от употребления кофеина очень мал, главное - не употреблять слишком много этого напитка.

Радостная новость для многих миллионов любителей кофе. Учёные из Университета Южной Австралии выяснили, что употребление более 6 чашек кофе в день увеличивает риск болезней сердца на 22%.

А вот если человек пьёт меньшее количество кофе, то вероятность повышенной опасности этих болезней очень мала. Таким образом, исследование позволило выявить безопасный уровень кофе, который вполне соответствует суточному объему этого напитка у подавляющего большинства жителей нашей планеты. Более того, имеются данные о том, что менее 6 чашек кофе в день могут быть даже полезны для здоровья сердца.

Среднестатистический суточный уровень кофе у жителей разных стран отличается. К примеру, в США он составляет 1,6 чашек в день, а в Финляндии - 8 чашек. Эту северную страну часто называют кофейной столицей мира. Авторы исследования проследили за воздействием кофе на здоровье почти 350 000 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Учёные сосредоточили свое внимание на воздействии кофеин-метаболизирующего гена CYP1A2, который помогает лучше перерабатывать кофеин. Это позволило выявить, какое количество кофе увеличивает или уменьшает риск развития болезней сердца.

Даже у людей с геном CYP1A2, помогающим им метаболизировать кофеин в 4 раза быстрее остальных, только после 6 чашек кофе в день возникали серьезные проблемы для здоровья сердца и сосудов.