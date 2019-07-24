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Врачи рассказали, что употребление топленого молока очень полезно для мозга

Врачи рассказали, что употребление топленого молока очень полезно для мозга
03:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Топленое молоко хорошо стимулирует мозговую активность и очень полезно для когнитивного долголетия, утверждают украинские врачи.

Медики из Киева рассказали в прессе о том, почему полезно пить топленое молоко. По их словам, этот продукт очень полезен для мозга.

В частности, доцент Киевского национального торгово-экономического университета Богдан Голуб рассказал, что основной ценностью топленого молока являются полипептиды, аминокислоты и белки – данные вещества очень важны для правильного функционирования мозга, они активизируют деятельность нейронных клеток главного органа ЦНС.

В свою очередь врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что в топленом молоке содержатся витамины A, E, D, а также кальций, магний, калий, фосфор. Благодаря этому составу топленое молоко благотворно влияют на сердечно-сосудистую, зрительную системы, стабилизирует гормональный фон, повышает иммунитет, помогает победить хроническую усталость. Фосфор и провитамин А, присутствующие в топленом молоке, ответственны за образование новых нейронов и способствуют нормальному развитию и функционированию нервной системы. Другой компонент этого молока - тиамин (витамин В1) вместе с магнием играет важную роль в предотвращении образования тромбов.

Особую пользу топленое молоко приносит детям и беременным женщинам - обилие кальция в нем защищает плод от рахита. Очень полезно топленое молоко и для мужчин. Входящие в его состав витамины А и Е, а также соли минерального происхождения положительно влияют на потенцию, благодаря чему активируются железы половой системы.

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Мозг, Молоко, Продукты полезные для мозга, Топленное молока, Польза топленного молока, Свойства топленного молока.
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