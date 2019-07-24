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Врачи обнаружили неожиданный эффект от апельсинового сока

Врачи обнаружили неожиданный эффект от апельсинового сока
04:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Оказывается, апельсиновый сок может помочь при гипертонии.

Медики призвали страдающих от гипертонии граждан ежедневно пить апельсиновый сок. О выводах специалистов, касающихся пользы такого напитка. Об этом сообщается на страницах издания Express.

Гипертония является неприятным состоянием, создающим ряд проблем со здоровьем. Провоцировать скачки давления способны различные факторы, в том числе избыточный вес, вредные привычки, стресс и нездоровое питание. Исследования указывают в пользу того, что всего 150 млн апельсинового сока в течение суток достаточно для сокращения рисков развития гипертонии. Это связано с имеющимся в составе напитка калием, помогающим избавить организм от избытка натрия.

Помимо сока, медики также рекомендуют в течение дня включать в рацион разные овощи и фрукты. В частности, повысить уровень калия помогут бананы, смородина и абрикосы.

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Гипертония, Соки, Апельсиновый сок, Апельсины, Польза апельсинового сока, Свойства апельсинового сока.
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