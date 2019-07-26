Почему "крутит" конечности: симптомы, причины и лечение синдрома беспокойных ног

Новости шоу бизнеса: Синдром беспокойных ног (СНН) – это состояние, которое проявляется неконтролируемым желанием двигать ногами, обычно из-за непонятного внутреннего дискомфорта.

Преимущественно проявляется вечером, перед сном, или ночью, прямо во время сна. Но может также начаться при длительном нахождении в положении сидя: в самолете, машине, театре или даже в кино. Отличительная черта СБН: когда двигаете ногами – становится легче, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

Расстройство может начаться в любом возрасте, протекать эпизодически и исчезать. Или беспокоить регулярно, с тенденцией к ухудшению. Но само по себе заболевание не опасное, и обычная коррекция образа жизни может помочь улучшить состояние.

Симптомы синдрома беспокойных ног

Главный и основной симптом – непонятное желание двигать ногами. Также характерно: облегчение при движении ногами, возникновения СБН вечером или ночью.

Довольно часто пациенты не могут описать, что побуждает их двигать ногами. Они могут описывать неприятные ощущения, как зуд, пульсация, прохождение электрического тока или боль. Но не стоит путать СБН с подергиваниями конечностей, когда вы засыпаете – это другое.

Причина синдрома беспокойных ног

Не известна. Ученые считают, что это за дисбаланс дофамина в головном мозге (один из основных нейромедиаторов, что побуждают нас двигаться). Отмечается, что у пожилых, людей с наследственной историей СБН и у беременных состояние протекает несколько хуже.

Также важно исключить проблемы с почками, диабет, нейропатию, анемию и другие заболевания, которые могут быть причиной или ухудшать течение СБН. Плюс, к дискомфорту в ногах могут вести некоторые медикаменты (психоактивные препараты, антидепрессанты, антигистаминные).

СБН не ведет к серьезным проблемам со здоровьем, кроме ухудшения качества сна. Но в свою очередь, бессонница может привести к депрессии, снижению производительности.

Лечение синдрома беспокойных ног

Если изменение образа жизни не помогает (отказ от психоактивных веществ, курения), стоит обратиться к медикаментозному лечению. Врачи могут назначить: антагонисты дофамина, кофеиносодержащие обезболивающие, прегабалин, и короткий курс снотворных (не более 10 дней).

Если перед сном появились неприятные ощущения в ногах, можно сделать: