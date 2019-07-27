Страдает не только фигура: какая взаимосвязь между жирной пищей и работой мозга

Новости шоу бизнеса: Употребление жирной пищи меняет работу центра удовольствия в мозге животных, делая его более чувствительным к гормону дофамину, что может объяснять то, почему люди набирают лишний вес.

"Мы обнаружили свидетельства того, что постоянное употребление жирной пищи в позднем подростковом возрасте повышает чувствительность центра удовольствия к дофамину. В это время мозг человека и животных максимально уязвим к действию жирной пищи. Учитывая то, что сегодня подростки поедают все больше калорийной пищи и чаще страдают от ожирения, все это может указывать на основной механизм развития подобных проблем", — рассказывают Гильом Феррейра (Guilllaume Ferreira) из университета Бордо (Франция) и его коллеги.

В последние несколько лет ученые находят все больше признаков того, что ожирение и связанные с ним проблемы с метаболизмом развиваются не только по генетическим причинам или из-за проблем с силой воли у тучных людей, но и вследствие того, что употребление такой пищи меняет работу мозга.

К примеру, два года назад биологи выяснили, что высококалорийная пища нарушает нормальную работу гена, управляющего активностью клеток в центре насыщения в мозге мышей, а год назад ученые обнаружили, что толстые люди обладают необычно высокой чувствительностью к вкусу пищи и считают сладкую еду более вкусной, чем остальные люди, из-за изменений в работе их вкусовых рецепторов и других регионов мозга.

Феррейра и его коллеги нашли возможную причину развития всех этих нарушений, наблюдая за изменениями в работе центра удовольствия в мозге нескольких крыс, которых они кормили высококалорийной и просто жирной диетой. Изменения отслеживали достаточно простым и оригинальным способом – вводили в тело грызуна амфетамин, стимулятор центра удовольствия, похожий по структуре на гормон дофамин, и следили за тем, как отреагируют на него нервные клетки.

Схожие тесты обычно применяют, чтобы оценить, какие изменения в работе мозга вызывает прием различных наркотиков, в том числе амфетамина. Суть их очень проста — повторный прием небольших доз амфетамина вызывает одинаковую реакцию клеток в мозге здорового животного, тогда как мозг наркоманов реагирует на наркотик сильнее с каждым приемом.

Как оказалось, жирная пища меняет мозг примерно таким же образом — питавшиеся ей крысы гораздо сильнее реагировали на повторные дозы амфетамина, чем их сородичи, которым давали нормальную еду. Это проявлялось как в повышенной активности нервных клеток в центре удовольствия, так и в поведении самих животных, становившихся гораздо более активными после приема второй или третьей дозы препарата.

Сильнее всего изменения проявляли себя в том случае, если крысы питались жирной пищей в последние недели и месяцы их «подросткового» возраста. Все это, как считают ученые, указывает на большую уязвимость мозга подростков к действию такой пищи, и говорит о необходимости их дополнительной защиты в этот критический период.