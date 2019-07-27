Физические упражнения, которые помогут от плоскостопия

Новости шоу бизнеса: Плоскостопие - распространенное заболевание, которое многие ошибочно считают безобидным.

Вопреки расхожему мнению, этот недуг редко бывает врожденным. Особенно часто деформация стопы развивается у людей с лишним весом, недостаточной или чрезмерной физической активностью.

Если вас тоже беспокоят эти неприятные ощущения, эксперты напоминают: правильный диагноз и лечение назначает доктор, но облегчить симптомы можно уже сейчас.

Тест на плоскостопие

Проверить себя на плоскостопие можно дома:

Возьмите лист бумаги и красящее вещество (например, гуашь, йод) или жирный крем. Смажьте стопы и аккуратно встаньте на лист бумаги.

Дайте отпечатку высохнуть, затем проведите прямую линию от пятки к выступающей подушечке большого пальца. Вторую линию проведите перпендикулярно первой к самой дальней части выемки стопы (как на картинке).

Если отпечаток самого узкого места подошвы занимает половину или больше проведенной перпендикулярно первой линии, у вас плоскостопие.

Упражнение 1

Направлено на изменение свода стопы и ее удерживанию в правильном положении. Выполнять его лучше всего по утрам.

Встаньте на носки на 20–30 секунд.

Повторите 5–10 раз.

Упражнение 2

Отлично укрепляет слабые мышцы и связки голени.

Разложите несколько шариков на полу.

Поочередно берите каждый шарик пальцами ног и помещайте их в стаканчик.

Чтобы усилить положительный эффект, стоит обратить внимание и на другие упражнения. Вы заметите, что к ногам вернулась легкость, а к вам - хорошее настроение.