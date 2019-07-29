Врачи рассказали о вреде приготовления мяса на газовой плите

Новости шоу бизнеса: Приготовление пищи на газовых плитах может вредить организму.

Приготовление мяса на газовой плите приносит больше вреда здоровью, чем на электрической. Соответствующие выводы по итогам исследования сделаны учеными из Международного агентства по изучению рака.

В рамках эксперимента ученые на протяжении 15 минут жарили 17 стейков весом порядка 400 граммов. В это же время фиксировался уровень различных выделяемых при готовке ПАУ, включая нафталин, альдегиды и прочие соединения.

Впоследствии удалось установить, что наибольшее количество признанных канцерогенами веществ выделяется в случае приготовления мяса на газовой плите с использованием маргарина. Эти соединения вдыхает человек, который занимается готовкой, что повышает риск развития некоторых болезней, включая онкологию.

По словам ученых, хотя уровни ПАУ и частиц-загрязнителей оказались ниже утвержденных официально порогов профессиональной безопасности, для целого перечня потенциально опасных веществ такие уровни просто не определены. Эксплуатация газовых плит в состоянии увеличивать количество и таких соединений.