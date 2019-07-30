Продукты с высоким содержанием жира, от которых организму сплошная польза

1 Авокадо В отличие от всех остальных фруктов, содержащих углеводы, авокадо изобилует жирами. С содержанием жира около 77% авокадо превосходит по жирности даже большинство продуктов животного происхождения. Основной жирной кислотой является мононенасыщенный жир, который называется олеиновой кислотой. Она также преобладает в оливковом масле и славится своим положительным влиянием на сердце. Кроме того, авокадо — это отличный источник калия. Его в данном фрукте на 40% больше, чем в бананах, другом знаменитом источнике этого ценного элемента. Также авокадо содержит необходимую для улучшения пищеварения клетчатку.

2 Сыр Сыр необычайно питателен. И это неудивительно, учитывая, что целый стакан молока уходит на изготовление одного ломтика сыра. В сыре содержится кальций, витамин В12, фосфор, селен и все группы питательных элементов. Толстый ломтик сыра содержит 6,7 г белка, столько же, сколько 1 стакан молока. И, как и все жирные молочные продукты, сыр содержит полезные жирные кислоты, положительно влияющие на здоровье.

3 Черный шоколад Это один из тех редких продуктов, вкус которого не менее прекрасен, чем его положительные качества. В черном шоколаде содержится 65% жира, 11% клетчатки и более 50% рекомендуемой дневной дозы железа, магния, меди и марганца. А по количеству антиоксидантов он превосходит даже знаменитую чернику. Исследования также подтвердили, что люди, регулярно потребляющие черный шоколад, имеют на 50% меньше шансов умереть от сердечных болезней по сравнению с теми, кто его не ест. Другие исследования показывают эффективность шоколада в улучшении работы головного мозга и защите от пагубного влияния солнечных лучей. Необходимо, однако, помнить, что речь идет лишь о высококачественном черном шоколаде, состоящем, как минимум, на 70% из какао-бобов.

4 Яйца Какое-то время назад яйца провозгласили вредной едой, поскольку в их желтках содержится чересчур много холестерина (в 1 яйце — 71% от рекомендуемой дневной дозы). Однако последние исследования показали, что холестерин из яиц у большинства людей не влияет на уровень холестерина в крови. Яйца реабилитированы и вновь провозглашены одним из наиболее питательных продуктов на Земле. В них содержатся все необходимые человеку питательные элементы, включая витамины и минералы, а также защищающие зрение антиоксиданты и необходимый для мозговой активности элемент холин, который недополучают около 90% людей.

5 Рыба жирных сортов В полезности жирных сортов рыбы, таких как лосось, форель, скумбрия, сардины и сельдь, не сомневается уже никто. В них содержатся ценные омега-3 жирные кислоты, белок высокого качества, а также все виды питательных элементов. Те, в чьем меню постоянно присутствуют эти виды рыбы, имеют гораздо меньше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, старческого слабоумия и многих других распространенных болезней.

6 Орехи Орехи представляют собой один из самых щедрых подарков природы. Помимо замечательного вкуса, они славятся высоким содержанием клетчатки и растительного белка отменного качества. В них полно витамина Е, который называют «витамином красоты», и магния, который большинство людей недополучают. Грецкий орех, миндаль, макадамия, фундук — выбирайте на свой вкус по отдельности, или все вместе. Но помните, что полезными являются только не прошедшие термическую обработку цельные орехи. Дробленные, жареные в масле, с солью, сахаром, специями и прочими премудростями орехи представляют собой пусть и вкусную, но пустую еду.

7 Сливочное масло Сливочное масло почти полностью представляет собой чистый жир, половина которого — насыщенные жиры. Однако жирные кислоты из масла показали себя отличными помощниками здоровья. В масле от вскормленных травой коров также содержатся ценные питательные вещества, такие как витамины, А и К2. В целом, жители стран с развитым молочным хозяйством, где коровы питаются травой, реже умирают от сердечных заболеваний и, как ни странно, учитывая жирность таких продуктов, как сливки и масло, почти не обладают лишним весом.

8 Оливковое масло первого отжима Еще один жирный продукт, о пользе которого никто не посмеет спорить. Оливковое масло является ключевым ингредиентом средиземноморской кухни, которая признана не только одной из самых вкусных, но и самой сбалансированной и полезной в мире. Помимо изобилия витаминов Е и К, оно содержит мощнейшие антиоксиданты, способные устранять воспаления и улучшать качество крови. Также доказана способность оливкового масла снижать уровень «плохого» холестерина, понижать кровяное давление и защищать от всевозможных болезней сердечно-сосудистую систему.