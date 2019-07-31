Диетологи рассказали, как перестать есть сладости

Новости шоу бизнеса: Медики объяснили, как перестать есть сладости каждый день и что провоцирует зависимость.

Все мы разные: кто-то ни дня не живет без конфетки, а кто-то терпеть не может тортики, предпочитая солененькое. Но зависимость от сладостей, к сожалению, встречается гораздо чаще.

Побороть пагубную привычку многие и хотели бы, но никак не могут. Главное – найти причину зависимости и целенаправленно бороться с «врагом», которого знаешь в лицо.

Сахар активно воздействует на мозг и гормоны. Бесполезно сетовать, мол, вы безвольный овощ, ведь дело в серьезной зависимости, от которой никто не застрахован.

Сахар – наркотик?

Почему при проблемах, стрессах и депрессии люди «заедают» неприятности сладеньким? Мозг покрыт опиатными рецепторами, а язык снабжен вкусовыми рецепторами: сладость, попавшая в полость рта, мгновенно шлет импульсы «наверх». Все это активизирует центр удовольствия в головном мозге, образуются эндорфины, которые и «утоляют» наши печали.

Еще более сильный эффект «наркотического опьянения» от быстрых углеводов наблюдается, если в составе есть жир. Взять тот же шоколад, которым чаще всего «закусывают» стресс.

Нездоровое влечение к сладостям возникает при нехватке эндорфинов, которые по своему воздействию на организм схожи с опиатными наркотиками. Конечно, сахароза намного слабее, чем морфин или героин, но проблема возникает весьма серьезная.

Дефицит «гормона радости» провоцирует набеги на отделы сладостей в супермаркетах, и это далеко не лучший вариант. Эндорфины лучше получать от спорта, оргазма, объятий, смеха, танцев, путешествий. Они синтезируются в организме естественным путем и способны улучшать настроение, подавлять боль, давать силы и вводить человека в состояние так называемой эйфории.

Что будет, если убрать сахар?

Мы уже убедились, что сахар – психоактивное вещество, зависимость от которого многие люди получают еще до рождения. Младенец любит грудное молоко – оно сладкое. Вырастая, мы обнаруживаем, что сладости дают прилив сил, повышают настроение. Подсознательно отмечаем, что сладкая еда – это хорошо и здорово. Эффект эйфории кратковременный, поэтому дозу и частоту приема сахара приходится увеличивать.

Как и любая зависимость, сахарная имеет последствия. Если человек не получает свою «дозу», возникает настоящая «ломка».

Сахарное голодание — довольно неприятная штука, изнуряющая организм. Симптомы следующие:

все время хочется сладкого;

не проходит раздражительность;

появляются головокружение, тошнота;

любой «срыв» порождает недовольство собой.

Как побороть тягу к сладкому?

Для начала необходимо нормализовать механизм регуляции сахара в крови. Он нарушается из-за чрезмерного потребления сладенького и рафинированных продуктов. Если с уровнем сахара проблемы, страдают и гормональная система, и красота, и репродуктивная функция. Мы чувствуем себя уставшими, сонными, теряем энергию и хуже спим.

Что значит наладить баланс сахара? В первую очередь, это нормализация питания. Вы должны учитывать свой уровень сахара в крови — пониженный, повышенный, нормальный — чтобы кушать нужное количество сладкого раз в день.

Чаще всего нездоровая зависимость возникает, когда человек недобирает необходимую именно ему дневную норму углеводов. В среднем она равна 4 грамма на килограмм веса. Вы удивитесь, но большинство людей элементарно не потребляют нужное количество, а организм все равно требует свое в виде сладостей.

По утрам и в первой половине дня старайтесь употреблять больше белка и полезных жиров. Они способствуют стабилизации уровня сахара в крови. Помните про нужные организму нутриенты: магний, Омега 3, витамины B,С, D. Если имеется нехватка хрома и витамина B6, уровень сахара в крови будет нестабилен и глюкоза не сможет вовремя снабжать центральную нервную систему.

Дефицит этих веществ в организме ведет к постоянному желанию скушать конфетку, даже после обильного обеда. Чтобы выявить нехватку витаминов и минералов, нужно сдать развернутый анализ крови.

Не забывайте про клетчатку: она также стабилизирует уровень сахара. Ешьте больше зеленых салатов и овощей, потребляйте клетчатку в виде гранул и хлопьев. Согласуйте с врачом включение в рацион полезных добавок, фитотерапию. К примеру, уровень сахара в крови снижают корица и лавровый лист в определенных пропорциях.

Постарайтесь минимизировать источники стресса, помните, что час сна до полуночи важнее двух часов после, будьте физически активны. Чем больше устаете, тем сильнее стремление «накачать» себя легкими углеводами, сладостями.

Старайтесь снижать количество сладкого в рационе постепенно. Полностью исключить простые углеводы из еды можно примерно через полгода после начала работы над собой. Вы приучили организм получать легкодоступную энергию из пищи, дайте ему приспособиться к новому образу жизни. Если не в силах справиться самостоятельно, найдите хорошего врача-нутрициолога, который составит схему питания.

Конечно, кто-то может соблюдать рекомендации специалистов частично, кто-то старается держать себя в руках силой воли, но, чтобы исключить зависимость раз и навсегда, необходимо комплексно поработать над организмом. Никогда не копируйте схему питания или лечения знакомой, подружки, известного блогера – вы и они кардинально разные. Образ жизни, состояние внутренних органов, вредные привычки, возраст, экология – все это влияет на результат.