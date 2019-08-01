Скачать
Четверг, 01.08.2019
ЦИК признала уже 153 народных депутата
ЦИК признала уже 153 народных депутата
Трамп предложил новые пошлины на товары из Китая
Трамп предложил новые пошлины на товары из Китая
Заря пробилась в третий отборочный раунд Лиги Европы
Заря пробилась в третий отборочный раунд Лиги Европы
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника

Названо 7 напитков, которые могут успокаивать и защищать от стресса

Смотрите фото (8)
Названо 7 напитков, которые могут успокаивать и защищать от стресса
22:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Для защиты нервов и улучшения контроля над эмоциями эксперты советуют пить зеленый и ромашковый чай, молоко, простую воду и овощные соки.

  • 1

    Зеленый чай. В нем содержится вещество теанин, оказывающее расслабляющее действие на мозг. В результате уменьшается тревожность, ослабевает нервное напряжение.

  • 2

    Вишневый сок. Его разовое употребление эффекта скорее всего не даст. Однако регулярный прием вишневого сока, как показали исследования, ведет к улучшению качества сна, что в свою очередь повышает защищенность нервной системы, которую постоянно испытывают на прочность рутинные стрессы.

  • 3

    Черный чай. Наука подтверждает: черный чай снижает концентрацию стрессового гормона кортизола в крови. Предложить человеку в момент сильного волнения чашку черного чая будет вполне уместно.

  • 4

    Молоко. В составе молоко присутствует триптофан-аминокислота, которая преобразуется в нейромедиатор серотонин, влияющий на возникновение хорошего настроения. Кроме того, в молоке есть кальций и магний, помогающие снизить давление. Теплое молоко эффективно помогает расслабиться, так как температура усиливает успокаивающее действие, производимое его компонентами.

  • 5

    Ромашковый чай. В ромашке содержится аминокислота глицин, которая расслабляет нервы и действует как мягкое седативное средство.

  • 6

    Сок из овощей. Если приготовить сок с использованием сельдерея, капусты и шпината, то получится напиток с высоким уровнем кальция и магния, эффективных для снижения кровяного давления. Также в этом соке очень много витамина С, который помогает организму реагировать на стресс без драматичных последствий для себя.

  • 7

    Вода. Питье обычной воды творит чудеса: в частности, при этом во всем теле высвобождает эндорфины. Эти химические вещества повышают настроение и обеспечивают чувство благополучия.

    Чашка теплого ароматного чая защитит от стресса, поможет успокоиться, восстановить силы и избавиться от чувства тревоги и переживаний. Выбирай чай для стойких нервов и крепкого иммунитета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Здоровье, Стресс, Напитки, Чай, горячие напитки, Успокаивающие напитки, Напитки от стресса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
03 Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься
04 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области
Зеленский уволил главу УСБУ в Запорожской области
Кличко вызвали на допрос ГБР
Кличко вызвали на допрос ГБР
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь