Названо 7 напитков, которые могут успокаивать и защищать от стресса

Зеленый чай. В нем содержится вещество теанин, оказывающее расслабляющее действие на мозг. В результате уменьшается тревожность, ослабевает нервное напряжение.

Вишневый сок. Его разовое употребление эффекта скорее всего не даст. Однако регулярный прием вишневого сока, как показали исследования, ведет к улучшению качества сна, что в свою очередь повышает защищенность нервной системы, которую постоянно испытывают на прочность рутинные стрессы.

Черный чай. Наука подтверждает: черный чай снижает концентрацию стрессового гормона кортизола в крови. Предложить человеку в момент сильного волнения чашку черного чая будет вполне уместно.

Молоко. В составе молоко присутствует триптофан-аминокислота, которая преобразуется в нейромедиатор серотонин, влияющий на возникновение хорошего настроения. Кроме того, в молоке есть кальций и магний, помогающие снизить давление. Теплое молоко эффективно помогает расслабиться, так как температура усиливает успокаивающее действие, производимое его компонентами.

Ромашковый чай. В ромашке содержится аминокислота глицин, которая расслабляет нервы и действует как мягкое седативное средство.

Сок из овощей. Если приготовить сок с использованием сельдерея, капусты и шпината, то получится напиток с высоким уровнем кальция и магния, эффективных для снижения кровяного давления. Также в этом соке очень много витамина С, который помогает организму реагировать на стресс без драматичных последствий для себя.

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Вода. Питье обычной воды творит чудеса: в частности, при этом во всем теле высвобождает эндорфины. Эти химические вещества повышают настроение и обеспечивают чувство благополучия.

Чашка теплого ароматного чая защитит от стресса, поможет успокоиться, восстановить силы и избавиться от чувства тревоги и переживаний. Выбирай чай для стойких нервов и крепкого иммунитета.