Почему диета не помогает похудеть: 5 главных причин

1 Мышцы тяжелее жира Давайте определимся с терминологией. Что именно мы имеем в виду, когда говорим, что хотим похудеть? На самом деле, нам плевать на вес. Да-да, это так. На самом деле, мы хотим уменьшить объем тела: чтобы жирок не подрагивал, чтобы ноги были стройными, а талия была осиной. Вот только вес и объем не всегда связаны. Вы можете сидеть на диете и активно заниматься спортом, сжигая жир и наращивая мышечную массу. А мышцы намного тяжелее жира. При 50 килограммах веса с мышцами вы будете тоньше и стройнее, чем при тех же 50 килограммах с жиром. Поэтому не спешите отчаиваться, если вес не снижается или даже увеличивается. Перемены лучше отслеживать не только взвешиванием, но и замерами. Купите портняжную ленту и раз в неделю записывайте объем груди, талии, бедер, ягодиц и так далее.

2 Неправильный подсчет калорий Многим оскомину набила фраза «Мы то, что мы едим». Но с правдой не поспоришь, поэтому так важно следить за своим рационом и не путать понятия «диета» и «голодовка». Расскажу историю из жизни: моя знакомая яростно худела целый год, и дохуделась до колитов и предъязвенного состояния желудка. Девушка целыми днями сидела за столом (утром на учебе, днем на работе), мало двигалась. Она питалась исключительно тремя шоколадками в день: на завтрак, обед и ужин. И от слова «шоколад» там было одно название: батончики состояли из карамели и нуги. То есть, она ежедневно поглощала огромное количество сахара – энергии для организма, которую тело не успевало израсходовать, создавая при этом запасы и накапливая вес. Никаких упражнений, никакой продуманной диеты. Вечно уставшая, вечно злая и голодная, она так и не избавилась от лишних килограммов, зато доигралась до госпитализации в больницу. А вот там уже (с вареной курочкой и пресной картошкой) она скинула, наконец, лишний вес. Делайте выводы и следите за тем, что вы едите и в каких количествах. Не лишним будет посоветоваться с гастроэнтерологом и диетологом, обсудив необходимое вам питание, с учетом анамнеза, пола и возраста. И не забывайте подсчитывать килоджоули и килокалории поглощенной еды, чтобы наверняка знать, сколько энергии вам надо сжечь. Вас тянет на сладенькое? Не беда, просто приготовьте себе низкокалорийные десерты.

3 Жирное мясо вместо постного Возможно, проблема кроется так же и в том, что вы едите слишком много жирного мяса вместо постного. Мясо без жира богато аминокислотами, необходимыми для пополнения запасов протеина. А протеин, в свою очередь, необходим телу для наращивания мышечной ткани. Поэтому отложите в сторону котлетки и съешьте постный кусочек мяса.

4 Порошковая еда В последнее время мои знакомые прямо помешались на разных коктейлях из порошкового протеина. Однако эксперты рекомендуют не увлекаться порошковой пищей, поскольку она может стать причиной метеоризма. Более того, из-за газообразования в кишечнике возникает вздутие, а тело выглядит толстым. Я уже молчу о том, как можно основательно подпортить окружающим воздух. Вывод прост: питайтесь правильно. Если же вам все время хочется есть, то введите в свой рацион продукты, приглушающие чувство голода.