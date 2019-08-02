Почему диета не помогает похудеть: 5 главных причин

Мышцы тяжелее жира
Давайте определимся с терминологией. Что именно мы имеем в виду, когда говорим, что хотим похудеть? На самом деле, нам плевать на вес. Да-да, это так. На самом деле, мы хотим уменьшить объем тела: чтобы жирок не подрагивал, чтобы ноги были стройными, а талия была осиной. Вот только вес и объем не всегда связаны. Вы можете сидеть на диете и активно заниматься спортом, сжигая жир и наращивая мышечную массу. А мышцы намного тяжелее жира. При 50 килограммах веса с мышцами вы будете тоньше и стройнее, чем при тех же 50 килограммах с жиром. Поэтому не спешите отчаиваться, если вес не снижается или даже увеличивается. Перемены лучше отслеживать не только взвешиванием, но и замерами. Купите портняжную ленту и раз в неделю записывайте объем груди, талии, бедер, ягодиц и так далее.
Неправильный подсчет калорий
Многим оскомину набила фраза «Мы то, что мы едим». Но с правдой не поспоришь, поэтому так важно следить за своим рационом и не путать понятия «диета» и «голодовка». Расскажу историю из жизни: моя знакомая яростно худела целый год, и дохуделась до колитов и предъязвенного состояния желудка. Девушка целыми днями сидела за столом (утром на учебе, днем на работе), мало двигалась. Она питалась исключительно тремя шоколадками в день: на завтрак, обед и ужин. И от слова «шоколад» там было одно название: батончики состояли из карамели и нуги. То есть, она ежедневно поглощала огромное количество сахара – энергии для организма, которую тело не успевало израсходовать, создавая при этом запасы и накапливая вес. Никаких упражнений, никакой продуманной диеты. Вечно уставшая, вечно злая и голодная, она так и не избавилась от лишних килограммов, зато доигралась до госпитализации в больницу. А вот там уже (с вареной курочкой и пресной картошкой) она скинула, наконец, лишний вес. Делайте выводы и следите за тем, что вы едите и в каких количествах. Не лишним будет посоветоваться с гастроэнтерологом и диетологом, обсудив необходимое вам питание, с учетом анамнеза, пола и возраста. И не забывайте подсчитывать килоджоули и килокалории поглощенной еды, чтобы наверняка знать, сколько энергии вам надо сжечь. Вас тянет на сладенькое? Не беда, просто приготовьте себе низкокалорийные десерты.
Жирное мясо вместо постного
Возможно, проблема кроется так же и в том, что вы едите слишком много жирного мяса вместо постного. Мясо без жира богато аминокислотами, необходимыми для пополнения запасов протеина. А протеин, в свою очередь, необходим телу для наращивания мышечной ткани. Поэтому отложите в сторону котлетки и съешьте постный кусочек мяса.
Порошковая еда
В последнее время мои знакомые прямо помешались на разных коктейлях из порошкового протеина. Однако эксперты рекомендуют не увлекаться порошковой пищей, поскольку она может стать причиной метеоризма. Более того, из-за газообразования в кишечнике возникает вздутие, а тело выглядит толстым. Я уже молчу о том, как можно основательно подпортить окружающим воздух. Вывод прост: питайтесь правильно. Если же вам все время хочется есть, то введите в свой рацион продукты, приглушающие чувство голода.
Эффект плато
В самом начале процесса похудения мы никак не нарадуемся тому, как быстро уходит вес. Но затем наступает так называемый эффект плато, при котором вес словно замирает на месте и никак не хочет снижаться. Кстати, при наборе веса так же может наблюдаться эффект плато. Весь секрет в нашем метаболизме. Тело привыкло расходовать определенное количество энергии и не в курсе того, что мы хотим сбросить или набрать вес. Оно привыкло к определенному питанию, режиму и так далее и включает систему стабилизации расхода энергии. Вы сидите на диете, упражняетесь, а тело само включает энергосберегающий режим. Чтобы преодолеть эффект плато, крайне важно длительное время придерживаться одного режима дня и питания. Есть и другой, кардинально противоположный способ с так называемыми разгрузочными качелями, когда, например, раз в неделю мы снижаем количество потребленных калорий, раскачивая метаболическую систему и заставляя ее работать в новом режиме. При качелях специалисты рекомендуют не понижать объем калорий ниже отметки 800-900 в сутки. Не играйте с огнем, чересчур ограничивая количество калорий и сытной пищи, так как это лишь ударит по здоровью, да еще и усилит эффект плато. Помните, что совет диетолога бесценен и не прибегайте к голодовкам, ведь они вредны.