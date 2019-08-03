Яичница на завтрак: 5 причин есть ее каждое утро

Новости шоу бизнеса: Вам не кажется, что мы немного недооцениваем яйца?

Яйца — это один из самых богатых белком продуктов, также в них есть серьезный запас омега-3, витамины D, T, B12, минералы вроде селена и еще много всего полезного, отмечают диетологи.

На самом деле их можно сделать завтраком на каждый день, и вот какие позитивные изменения в нашей жизни это повлечет.

Холестерин не увеличится

Есть много противников яичных завтраков. Все они в один голос заявляют о том, что в них столько холестерина, что преждевременная смерть от закупорки сосудов обеспечена. Однако за то время, пока этот миф был актуален, наука шагнула далеко вперед, и ученые смогли доказать, что холестерин, который содержится в яйцах, вообще не оказывает никакого влияния на сердечно-сосудистую систему. Это не тот тип холестерина, который забивает бляшками наши артерии. И ответ на вопрос о том, сколько яиц в неделю можно есть, целиком и полностью зависит от остальных составляющих нашей диеты.

Разовьются творческие способности

Одна и та же яичница за целую неделю тоже может наскучить, однако яйца тем и хороши, что поддаются множеству способов готовки. К ним можно добавить замороженные овощи, цуккини или гренки, и вот это уже не просто яичница, а совершенно новое блюдо. Для экстремальных случаев можно просто положить в воду эти три яйца и пойти в душ. На выходе у вас будет готовый завтрак, который можно разнообразить свежими огурцами и помидорами. Идеальная сочетаемость яиц со всем, что можно найти в холодильнике, делает их идеальным завтраком.

Экономия времени

Любимое оправдание тех, кто пренебрегает завтраком – это нехватка времени. И правда, лучше поспать лишние полчаса, чем потратить это время на раздумья о том, что бы съесть и как бы это половчее приготовить. Имея в холодильнике 3 яйца, можно приготовить себе здоровый, полноценный и вкусный завтрак ровно за 4 минуты. Да мы за чисткой зубов больше времени проводим! При этом яичница – это не мерзкая овсянка, которая тоже заваривается быстро, но не вызывает никакого желания вставать с постели по утрам.

Сытость до обеда

Иногда, торопясь на работу, мы просто съедаем яблоко или банан по пути к метро или машине и успокаиваем себя мыслью, что вот он, здоровый завтрак. Но это ловушка. Уже через час мы чувствуем такой голод, что всякое рациональное начало и мысли о здоровом питании он убивает на корню. Но если съесть на завтрак всего 3 яйца в любой вариации, можно получить сразу 21 грамм белка. А это значит, что до обеда можно не вспоминать о еде и чувстве вины за съеденный внеплановый пончик. Это в буквальном смысле творит чудеса с концентрацией внимания и энергией на весь день.

Вопросы о завтраке отпали

Многие люди, может быть, и хотели бы завтракать каждое утро, но в тупик их ставить необходимость каждый раз решать, что же приготовить на этот раз. В дилемме всегда побеждает вариант «Куплю круассан и капучино по дороге на работу». Пользы от такого решения никакой, а вот вреда много. Три яйца, из которых можно приготовить миллион разнообразных блюд за очень короткое время, решают эту проблему по всем аспектам. Во-первых, решение с завтраком уже готово, во-вторых, он будет заведомо полезным, в-третьих, ты выйдешь из дома действительно сытым, в-четвертых, на все про все не уйдет больше 10 минут.