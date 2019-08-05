Медики рассказали о полезности зеленых, желтых и коричневых бананов

1 Зеленые бананы. По словам эксперта по питанию, зеленые бананы содержат большое количество крахмала, который не всегда легко усваивается пищеварительной системой и может стать причиной повышенного газообразования, дискомфорта в животе. Но именно зеленые бананы защищают организм от скачков сахара и способствуют его стабилизации. Также употребление в пищу зеленых бананов служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

2 Желтые бананы. В таких плодах больше сахара и они обладают более высоким гликемическим индексом по сравнению с зелеными. Бананы нормальной спелости богаты многими питательными веществами, содержат калий, витамин C, витамин B6 и пищевые волокна. Но резистентного крахмала в них меньше, чем в зеленых. Именно этот крахмал поддерживает полезную микрофлору кишечника и регулирует уровень сахара в крови.

3 Бананы с коричневыми пятнами. Уровень сахара в таких бананах еще выше, а ценного крахмала – меньше. Однако, отмечает эксперт бананы с пятнами богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со злокачественными новообразованиями.

4 Коричневые бананы. Эти плоды практически лишены крахмала, который преобразовался в глюкозу. Но и такие бананы обладают определенным потенциалом пользы для организма. В плодах с коричневой кожурой много питательных веществ, необходимых для развития костей и мышц. Кроме того, их употребление снижает влияние стресса, улучшает настроение.