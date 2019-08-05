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Медики рассказали о полезности зеленых, желтых и коричневых бананов

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Медики рассказали о полезности зеленых, желтых и коричневых бананов
14:16 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Спелость бананов отражается не только на цвете шкурки, она влияет и на состав плодов, а также на их полезные для организма свойства.

  • 1

    Зеленые бананы. По словам эксперта по питанию, зеленые бананы содержат большое количество крахмала, который не всегда легко усваивается пищеварительной системой и может стать причиной повышенного газообразования, дискомфорта в животе. Но именно зеленые бананы защищают организм от скачков сахара и способствуют его стабилизации. Также употребление в пищу зеленых бананов служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

  • 2

    Желтые бананы. В таких плодах больше сахара и они обладают более высоким гликемическим индексом по сравнению с зелеными. Бананы нормальной спелости богаты многими питательными веществами, содержат калий, витамин C, витамин B6 и пищевые волокна. Но резистентного крахмала в них меньше, чем в зеленых. Именно этот крахмал поддерживает полезную микрофлору кишечника и регулирует уровень сахара в крови.

  • 3

    Бананы с коричневыми пятнами. Уровень сахара в таких бананах еще выше, а ценного крахмала – меньше. Однако, отмечает эксперт бананы с пятнами богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со злокачественными новообразованиями. 

  • 4

    Коричневые бананы. Эти плоды практически лишены крахмала, который преобразовался в глюкозу. Но и такие бананы обладают определенным потенциалом пользы для организма. В плодах с коричневой кожурой много питательных веществ, необходимых для развития костей и мышц. Кроме того, их употребление снижает влияние стресса, улучшает настроение.

  • 5

    Эксперт в области питания Райан Пинто, который посоветовал любителям бананов уметь разбираться в качествах плодов в зависимости от их спелости. Специалист отмечает: фактор спелости бананов – это важный показатель, поскольку разные по своей спелости фрукты по-разному влияют на уровень сахара и инсулина в крови.

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Фрукты, Бананы, Совет медиков, Здоровее.
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