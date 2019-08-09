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Домашний доктор: почему кошек считают такими

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Домашний доктор: почему кошек считают такими
01:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Такой домашний доктор способен предупредить инфаркт и воспаления.

  • 1

    Согревают в холода

    Часто мучаетесь от холода? Заведите кошку породы сфинкс. Эта бесшёрстная кошка согреет своего владельца в любую погоду, ведь у этой усатой грелки чрезвычайно высокая температура тела – 42 градуса.

    А поскольку сфинксы полностью лишены шерсти, их можно назвать идеальными питомцами для аллергиков.

  • 2

    Лечат воспаления

    Наверное, вам не раз доводилось видеть, что кошка садится на больное место. При этом она дейст­вует не только как живая грелка, но и как маленький электромагнитный излучатель. Всё дело в кошечьей шерсти, которая несёт в себе заряд тока низкой частоты. А именно такой ток используется в кабинетах физиотерапии при лечении различных воспалительных процессов.

  • 3

    Укрепляют кости

    Возможно, кошачье мурлыканье способствует профилактике остеопороза. По мнению специалистов, частота и вибрация кошачьего урчания благоприятно сказывается на состоянии костей. Учёные из США провели эксперимент с цыплятами. Птиц ежедневно на 20 минут помещали на вибрирующую подставку, которая воссоздавала мурлыканье кошки. Цыплята, на которых воздействовали звуком, быстрее росли и отличались большей прочностью костей по сравнению с контрольной группой. Учёные предполагают, что аналогичным образом звук кошачьего мурлыканья может действовать и на людей.

  • 4

    Защищают от аллергии

    Наличие в доме кошки защищает ребёнка от аллергии в будущем.

    Всё дело в привычке. Когда малыш растёт в тепличных условиях, он не встречается с аллергеном и его иммунитет не проходит своеобразной тренировки. Однако речь идёт о тех случаях, когда домашний любимец находится в доме с первых дней жизни малыша. Если зверь появится позже, аллергия может возникнуть.

  • 5

    Продлевают жизнь

    Учёные из Германии исследовали здоровье более 3000 пожилых людей. Среди испытуемых были те, кто держал кошек, и те, кто обходился без домашних любимцев. Оказалось, что кошатники в среднем живут на 10,3 года дольше, чем те, у кого кошек нет.

  • 6

    Спасают от инфаркта

    Особенно полезны коты сердечникам мужского пола. Учёные из США утверждают, что содержание дома кошки может снизить риск возникновения инсультов и инфарктов у представителей сильного пола на 20%. Исследование охватило 10 000 человек в возрасте от 40 до 80 лет. 70% мужчин, доживших до 85‑летнего возраста, держали кошек.

    По словам биологов, это обусловлено положительными эмоциями, возникающими при длительном общении с пушистым другом. А вот на женщин кошки влияют не так сильно. Специалисты полагают, что дело в том, что дамы чаще дают выход негативным эмоциям и потому меньше нуждаются в усатых терапевтах. Однако сами женщины с этим утверждением не согласны. По статистике, 53% женщин предпочитают кошек другим домашним питомцам. Среди мужчин кошатников меньше – всего лишь 40%.

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Здоровье, Лечение, Кошка.
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