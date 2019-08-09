Домашний доктор: почему кошек считают такими

1 Согревают в холода Часто мучаетесь от холода? Заведите кошку породы сфинкс. Эта бесшёрстная кошка согреет своего владельца в любую погоду, ведь у этой усатой грелки чрезвычайно высокая температура тела – 42 градуса. А поскольку сфинксы полностью лишены шерсти, их можно назвать идеальными питомцами для аллергиков.

2 Лечат воспаления Наверное, вам не раз доводилось видеть, что кошка садится на больное место. При этом она дейст­вует не только как живая грелка, но и как маленький электромагнитный излучатель. Всё дело в кошечьей шерсти, которая несёт в себе заряд тока низкой частоты. А именно такой ток используется в кабинетах физиотерапии при лечении различных воспалительных процессов.

3 Укрепляют кости Возможно, кошачье мурлыканье способствует профилактике остеопороза. По мнению специалистов, частота и вибрация кошачьего урчания благоприятно сказывается на состоянии костей. Учёные из США провели эксперимент с цыплятами. Птиц ежедневно на 20 минут помещали на вибрирующую подставку, которая воссоздавала мурлыканье кошки. Цыплята, на которых воздействовали звуком, быстрее росли и отличались большей прочностью костей по сравнению с контрольной группой. Учёные предполагают, что аналогичным образом звук кошачьего мурлыканья может действовать и на людей.

4 Защищают от аллергии Наличие в доме кошки защищает ребёнка от аллергии в будущем. Всё дело в привычке. Когда малыш растёт в тепличных условиях, он не встречается с аллергеном и его иммунитет не проходит своеобразной тренировки. Однако речь идёт о тех случаях, когда домашний любимец находится в доме с первых дней жизни малыша. Если зверь появится позже, аллергия может возникнуть.

5 Продлевают жизнь Учёные из Германии исследовали здоровье более 3000 пожилых людей. Среди испытуемых были те, кто держал кошек, и те, кто обходился без домашних любимцев. Оказалось, что кошатники в среднем живут на 10,3 года дольше, чем те, у кого кошек нет.