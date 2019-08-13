Самые эффективные маски для роста волос в домашних условиях

1 Преимущества домашних масок для волос С древних времен женщины следили за красотой своих волос и делали все для их укрепления и придания им естественной красоты. У них не было магазинных масок и они готовили их самостоятельно. Они изготавливали их из целебных трав и растений, из настоек и трав и других натуральных компонентов. Преимущества домашних масок для волос: При приготовлении маски для волос в домашних условиях, убедитесь в отсутствии аллергической реакции на ее компоненты. Преимущество домашних масок для волос заключается в их быстром и легком приготовлении. Такие смеси обычно не вызывают побочных действий, если правильно соблюдать пропорции трав и растительных компонентов.

2 10 эффективных рецептов Маски, приготовленные самостоятельно, полезны и эффективны. С их помощью можно: Перечислим лучшие маски для волос в домашних условиях.

3 Маска для роста волос Для стимулирования роста волос и их укрепления, домашняя маска — отличный помощник. Ее можно изготавливать из корицы, лука, настойки перца, с имбирем, заварным чаем и народными травами. Рецепты масок для роста волос: Для стимулирования роста волос отлично подойдет смешивание нескольких народных компонентов и соблюдение правильных пропорций при изготовлении масок.

4 Маска с горчицей Горчица — одно из самых эффективных народных средств для волос. Порошок из нее можно найти в любой аптеке или в магазинах на полках со специями. Такое свойство горчицы как жгучесть, стимулирует прилив крови в луковицах волос, за счет чего они ускоренно растут. Для приготовления маски с горчицей понадобятся ингредиенты: Разводим горчичный порошок в воде. К нему добавляем сахар, желток и базовое масло. Размешиваем компоненты до получения однородной массы. Полученную маску наносим на кожу головы и накрываем полотенцем или пакетом. Время проведения процедуры — 1 час. Затем смываем маску с помощью шампуня. Горчица сушит волосы и поэтому обладательницам сухих волос следует с осторожностью пользоваться масками с ее добавлением. Маску с горчицей рекомендуется наносить раз в неделю в течение одного месяца. После ее использования волосы становятся сильными, густыми и растут быстро. Такой тип маски также помогает избавиться от такой проблемы, как жирные волосы.

5 Маска с луком Маски с добавлением лука подходят для сухих и жирных волос. В состав лука входят много полезных веществ и минералов, которые способствуют: Чтобы приготовить маску с луком для сухих волос потребуются 3 ст. л. кашицы из лука, 1 ст. л. меда и сметаны. Компоненты смешиваются до однородной массы. Смесь наносится на голову с помощью массирующих действий и утепляется полотенцем. Процедуру проводим в течение часа. Смываем теплой водой и шампунем. Для приготовления маски с луком для жирных волос используются: Смешиваем ингредиенты и наносим на эпидермис. Накрываем голову целлофановым пакетом и оставляем маску на 30 минут. Затем смываем. Процедура проводится в течение месяца. Лучшие маски для волос в домашних условиях с луком подходят для любого типа волос. При нанесении их на кожу головы в регулярном порядке, локоны станут роскошнее и шелковистее.

6 Маска с имбирем В состав корня имбиря входят полезные витамины (C, А, никотиновая кислота) и минералы (железо, магний, фосфор и другие). Он используется в качестве пищевой приправы, в медицинских целях и в качестве народного компонента для восстановления структуры волос. При изготовлении маски с добавлением имбиря рекомендуется использовать порошок. Он меньше печет, чем сырой. Рецепт приготовления маски с имбирем состоит в смешивании 1 ч. л. молотого корня и масла (любого типа). Полученная смесь втирается в корни волос и оставляется на 30 минут. Для большего эффекта на голову одевается полотенце. Затем маска смывается.

7 Маска с репейным маслом Масло подходит для укрепления волос. Оно восстанавливает их структуру и придает естественный блеск. Рецепты масок с репейным маслом для укрепления волос: Входящий в состав репейного масла инулин способен разгладить и выпрямить локоны. Этот же полезный элемент эффективно выступает в качестве моющего и увлажняющего лекарства для волос и кожи головы.

8 Маска с касторовым маслом В народной медицине касторовое масло используют для придания волосам живого вида. Средство применяется также для избавления от перхоти. В состав масла касторки входит рицинолеиновая кислота, которая оказывает лечебное воздействие на кожу головы и волосы. Рецепты эффективных масок для волос с касторовым маслом: Касторовое масло обладает неприятным запахом и его консистенция самая плотная среди всех видов масел. Но это одно из самых эффективных и быстрых средств, способных восстановить структуру волос и придать им естественный блеск.

9 Маска с лимоном и чесноком Такой тип подходит для жирных волос. Для приготовления маски потребуются: Мед подогреваем и разбавляем его с соком алоэ и лимона. Добавляем к полученной смеси размельченный чеснок. Маска наносится на волосы и голова накрывается полотенцем. Через 30 минут смываем водой или неконцентрированным шампунем.

10 Маска с персиком Персик — фрукт, обогащенный витаминами (A, B, C) и минералами (железо, калий, медь и другие). Смесь с таким фруктом питает кожу головы и обогащает локоны необходимыми микроэлементами. Чтобы приготовить маску с персиком для волос потребуются: Молоко подогреваем, оно должно быть теплым. От персиков отделяем мякоть и взбиваем ее в блендере. Компоненты маски смешиваем до однородной консистенции и наносим ее на кончики волос. Время проведения процедуры — 30 минут.

11 Маска с алоэ Перед применением, листья алоэ рекомендуется хранить в холодильнике. Растение восстанавливает структуру волос, увлажняет и питает их. Благодаря нанесению алоэ на кожу головы ускоряется рост волос и улучшается регенерация клеток. Для приготовления маски с алоэ потребуются: Измельчаем чеснок и выжимаем из него сок. Смешиваем все компоненты и добавляем к ним чесночный сок. Маска наносится на волосы и накрывается полотенцем. Процедура проводится в течение 30 минут. Затем смываем теплой водой с шампунем. Маска с алоэ оказывает положительный эффект в борьбе с выпадением волос и секущимися кончиками.