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Самые эффективные маски для роста волос в домашних условиях

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Самые эффективные маски для роста волос в домашних условиях
23:16 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Маска для волос — универсальное средство, которое способно восстановить секущиеся концы, улучшить структуру локонов и придать волосам естественное сияние.

  • 1

    Преимущества домашних масок для волос

    С древних времен женщины следили за красотой своих волос и делали все для их укрепления и придания им естественной красоты. У них не было магазинных масок и они готовили их самостоятельно. Они изготавливали их из целебных трав и растений, из настоек и трав и других натуральных компонентов. 

    Преимущества домашних масок для волос:

    При приготовлении маски для волос в домашних условиях, убедитесь в отсутствии аллергической реакции на ее компоненты. 

    Преимущество домашних масок для волос заключается в их быстром и легком приготовлении. Такие смеси обычно не вызывают побочных действий, если правильно соблюдать пропорции трав и растительных компонентов. 

  • 2

    10 эффективных рецептов

    Маски, приготовленные самостоятельно, полезны и эффективны. С их помощью можно: 

    Перечислим лучшие маски для волос в домашних условиях.

  • 3

    Маска для роста волос

    Для стимулирования роста волос и их укрепления, домашняя маска — отличный помощник. Ее можно изготавливать из корицы, лука, настойки перца, с имбирем, заварным чаем и народными травами. 

    Рецепты масок для роста волос: 

    Для стимулирования роста волос отлично подойдет смешивание нескольких народных компонентов и соблюдение правильных пропорций при изготовлении масок.

  • 4

    Маска с горчицей

    Горчица — одно из самых эффективных народных средств для волос. Порошок из нее можно найти в любой аптеке или в магазинах на полках со специями. Такое свойство горчицы как жгучесть, стимулирует прилив крови в луковицах волос, за счет чего они ускоренно растут. 

    Для приготовления маски с горчицей понадобятся ингредиенты: 

    Разводим горчичный порошок в воде. К нему добавляем сахар, желток и базовое масло. Размешиваем компоненты до получения однородной массы. Полученную маску наносим на кожу головы и накрываем полотенцем или пакетом. Время проведения процедуры — 1 час. Затем смываем маску с помощью шампуня. 

    Горчица сушит волосы и поэтому обладательницам сухих волос следует с осторожностью пользоваться масками с ее добавлением. 

    Маску с горчицей рекомендуется наносить раз в неделю в течение одного месяца. После ее использования волосы становятся сильными, густыми и растут быстро. Такой тип маски также помогает избавиться от такой проблемы, как жирные волосы.

  • 5

    Маска с луком

    Маски с добавлением лука подходят для сухих и жирных волос. В состав лука входят много полезных веществ и минералов, которые способствуют: 

    Чтобы приготовить маску с луком для сухих волос потребуются 3 ст. л. кашицы из лука, 1 ст. л. меда и сметаны. Компоненты смешиваются до однородной массы. Смесь наносится на голову с помощью массирующих действий и утепляется полотенцем. Процедуру проводим в течение часа. Смываем теплой водой и шампунем. 

    Для приготовления маски с луком для жирных волос используются: 

    Смешиваем ингредиенты и наносим на эпидермис. Накрываем голову целлофановым пакетом и оставляем маску на 30 минут. Затем смываем. Процедура проводится в течение месяца. 

    Лучшие маски для волос в домашних условиях с луком подходят для любого типа волос. При нанесении их на кожу головы в регулярном порядке, локоны станут роскошнее и шелковистее.

  • 6

    Маска с имбирем

    В состав корня имбиря входят полезные витамины (C, А, никотиновая кислота) и минералы (железо, магний, фосфор и другие). Он используется в качестве пищевой приправы, в медицинских целях и в качестве народного компонента для восстановления структуры волос. 

    При изготовлении маски с добавлением имбиря рекомендуется использовать порошок. Он меньше печет, чем сырой. 

    Рецепт приготовления маски с имбирем состоит в смешивании 1 ч. л. молотого корня и масла (любого типа). Полученная смесь втирается в корни волос и оставляется на 30 минут. Для большего эффекта на голову одевается полотенце. Затем маска смывается.

  • 7

    Маска с репейным маслом

    Масло подходит для укрепления волос. Оно восстанавливает их структуру и придает естественный блеск. 

    Рецепты масок с репейным маслом для укрепления волос: 

    Входящий в состав репейного масла инулин способен разгладить и выпрямить локоны. Этот же полезный элемент эффективно выступает в качестве моющего и увлажняющего лекарства для волос и кожи головы.

  • 8

    Маска с касторовым маслом

    В народной медицине касторовое масло используют для придания волосам живого вида. Средство применяется также для избавления от перхоти. В состав масла касторки входит рицинолеиновая кислота, которая оказывает лечебное воздействие на кожу головы и волосы. 

     

    Рецепты эффективных масок для волос с касторовым маслом: 

     

     

     

    Касторовое масло обладает неприятным запахом и его консистенция самая плотная среди всех видов масел. Но это одно из самых эффективных и быстрых средств, способных восстановить структуру волос и придать им естественный блеск.

  • 9

    Маска с лимоном и чесноком

    Такой тип подходит для жирных волос. Для приготовления маски потребуются: 

     

     

     

     

    Мед подогреваем и разбавляем его с соком алоэ и лимона. Добавляем к полученной смеси размельченный чеснок. Маска наносится на волосы и голова накрывается полотенцем. Через 30 минут смываем водой или неконцентрированным шампунем.

  • 10

    Маска с персиком

    Персик — фрукт, обогащенный витаминами (A, B, C) и минералами (железо, калий, медь и другие). Смесь с таким фруктом питает кожу головы и обогащает локоны необходимыми микроэлементами. 

    Чтобы приготовить маску с персиком для волос потребуются: 

    Молоко подогреваем, оно должно быть теплым. От персиков отделяем мякоть и взбиваем ее в блендере. Компоненты маски смешиваем до однородной консистенции и наносим ее на кончики волос. Время проведения процедуры — 30 минут.

  • 11

    Маска с алоэ

    Перед применением, листья алоэ рекомендуется хранить в холодильнике. Растение восстанавливает структуру волос, увлажняет и питает их. Благодаря нанесению алоэ на кожу головы ускоряется рост волос и улучшается регенерация клеток. 

    Для приготовления маски с алоэ потребуются: 

    Измельчаем чеснок и выжимаем из него сок. Смешиваем все компоненты и добавляем к ним чесночный сок. Маска наносится на волосы и накрывается полотенцем. Процедура проводится в течение 30 минут. Затем смываем теплой водой с шампунем. Маска с алоэ оказывает положительный эффект в борьбе с выпадением волос и секущимися кончиками.

  • 12

    Маска с яйцом

    Яйцо — это универсальный продукт, который есть в каждом доме. Оно отлично подходит в качестве компонента для изготовления лечебных масок для волос. 

    Рецепты лучших масок для волос в домашних условиях с яйцом: 

    В домашних условиях можно экспериментировать с созданием маски для волос и подбирать какие компоненты подходят именно каждой женщине индивидуально. Пробуйте и будьте красивыми!

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Волосы, Уход за волосами, Здоровые, Маска для волос.
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