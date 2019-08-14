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Врачи назвали лучшие продукты для улучшения зрения
Врачи назвали лучшие продукты для улучшения зрения

Врачи назвали лучшие продукты для улучшения зрения

Врачи назвали лучшие продукты для улучшения зрения
04:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Топ-5 продуктов для здорового зрения.

Проблема сохранения зрения сегодня очень актуальна, ведь большую часть своего времени современный человек проводит перед монитором компьютера, экраном телевизора или за чтением. Немногие знают, что даже пользование мобильным телефоном медленно, но верно ухудшает зрение.

Основным фактором, влияющим на зрение, является наследственность, которую, как известно, изменить нельзя. От телевизора и компьютера с телефоном тоже сложно отказаться. Зато в наших силах обогатить свое меню продуктами, содержащими полезные вещества и витамины для сохранения и улучшения зрения.

Черника

Первое место среди продуктов, позитивно влияющих на наши глаза, традиционно занимает черника. Съедая всего горсть ягод в день, ты обеспечишь организм достаточным количеством витамина А.

Морковь

Еще один чемпион растительного мира по содержанию полезных для зрения элементов – это морковь. Она содержит витамин А, который не только благотворно сказывается на зрении, но и помогает лучше видеть в темноте. Полстакана свежевыжатого морковного сока удовлетворит потребность организма в витамине А. Делай салат из свежей морковки, а для лучшего эффекта добавляй немного растительного масла или сметаны.

Цитрусовые

Для наших глаз необходим и витамин С, поэтому медики рекомендуют включать в свой рацион побольше цитрусовых. Старайся, чтобы каждый день в твоем меню были лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты. Их можно употреблять как свежими, так и в виде соков.

Рыба

Для сохранения здорового зрения нужны жирные кислоты omega-3, которые помогут значительно понизить риск возникновения катаракты и глаукомы. Полиненасыщенные жирные кислоты в огромном количестве содержатся в морской рыбе. Почаще устраивай себе «рыбные» дни и твой организм получит достаточное количество полезных элементов, укрепляющих глазные мышцы.

Зелень

Зелень и листовые овощи содержат большое количество антиоксидантов, которые защищают сетчатку глаза и предотвращают ее возрастные изменения. Употребляй побольше свежих салатов, и ты пополнишь запасы микроэлементов, необходимых для поддержания зрения.

Как никогда не болеть: ответ врачей

Специалисты утверждают, что для поддержания зрения необходимо также включать в свой рацион яйца, орехи, чернослив, сладкий перец, фасоль и тыкву. Эти продукты не только надолго отодвинут перспективу ношения очков, но и помогут сделать твое меню разнообразным и полезным.

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Зрение, Как улучшить зрение, Продукты для зрения.
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