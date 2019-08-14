Хорошее зрение: назван полезный напиток для глаз

Новости шоу бизнеса:Зеленый чай поможет сохранить хорошее зрение.

Секрет отличного зрения даже спустя много лет предельно прост – ученые советуют пить ежедневно хороший зеленый чай.

Количество антиоксидантов и кладезь полезных витаминов делают свое дело – зрение восстанавливает и сохраняется в превосходном состоянии надолго.

В частности ученые рассказали об элементах под названием катехины. Когда они вместе с витаминами С и Е проникают непосредственно в оболочку глаза, происходит процесс, который помогает противостоять различным глазным заболеваниям, среди которых, прежде всего, глаукома.

Интересно, что это исследование впервые указало на способности глазных тканей поглощать антиоксиданты зеленого чая, а также использовать их позитивное действие с пользой для организма.