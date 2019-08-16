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Этот овощ поможет в лечении серьезных болезней

Этот овощ поможет в лечении серьезных болезней
02:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Обнаружено новое полезное свойство лука.

Специалисты обнаружили, что он может также помогать вылечить такие заболевания, как болезни сердца, диабет, рак и катаракта.

Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что лук оказывает более действенное и мощное воздействие в борьбе с болезнями сердца, чем даже красное вино. Именно поэтому, по мнению диетологов, французы, часто использующие лук в блюдах, гораздо реже страдают от сердечных заболеваний.

Эксперты добавили, что к полезным свойствам лука можно отнести то, что благодаря ему снижается уровень холестерина в крови, улучшается эластичность кровеносных сосудов, нормализуется артериальное давление.

Медики рассказали о вредных свойствах лука

Именно этот продукт особо полезен при заболеваниях диабетом второго типа, а также при ожирении. И хотя более полезным принято считать сырой лук, в прошедшем тепловую обработку продукте также остаются почти все витамины и микроэлементы.

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Питание, Здоровье, Польза, Полезные свойства, Лук.
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