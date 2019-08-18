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Создано вакцину для кошек, которая делает их гипоаллергенными

Создано вакцину для кошек, которая делает их гипоаллергенными
10:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Швейцарская компания Hypocat сообщила о создании вакцины против аллергии на кошек.

Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале "The Journal of Allergy and Clinical Immunology".

Вакцина воздействует не на людей, а на животных – препарат тренирует их иммунную систему, чтобы организм мог атаковать специфический протеин-аллерген Fel d 1, выделяемый естественным образом. Именно он вызывает у некоторых людей аллергию.

Препарат проверили на 54 здоровых кошках – все они смогли развить иммунную реакцию и стать гипоаллергенными. К негативным последствиям для их здоровья вакцина не привела.

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Впереди еще несколько клинических испытаний, после которых препарат выпустят на рынок. Ученые подчеркивают, что их разработка выгодна животным так же, как и людям – это повысит шансы, что хозяева перестанут их оставлять на улице или в приюте после первых симптомов аллергии.

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Вакцина, Здоровье, Аллергия, Кошки, Hypocat.
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