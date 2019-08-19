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Натуральная и полезная: весомые причины ежедневно пить огуречную воду

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Натуральная и полезная: весомые причины ежедневно пить огуречную воду
23:15 Пн, 19 Август 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Она не только способствует гидратации организма, но и обладает многими другими полезными свойствами.

  • 1

    Источник витаминов

    Казалось бы, как просто — добавляем в воду огуречный сок и все. И благодаря этому у нас получается напиток, содержащий большое количество витаминов А и С.

    Также огуречная вода является богатым источником витамина Е — одного из самых мощных антиоксидантов, употребляемых в пищу. Благодаря ему вы очень скоро начнёте замечать удивительные перемены в вашем организме.

    Употребляя огуречную воду вы сможете предохранить клетки своего организма от агрессивных воздействий внешней среды, например, от загрязнённой атмосферы или табачного дыма. Не правда ли, просто?

    С другой стороны, огурцы содержат большое количество минералов и питательных микроэлементов, которые препятствуют тромбообразованию.

  • 2

    Снижает артериальное давление

    Огуречная вода — отличное натуральное средство снижения артериального давления. Стоит иметь в виду это важное свойство этого напитка.

    Огурец предохраняет наш организм от обезвоживания и содержит рекомендуемую норму калия. Благодаря этому улучшается наше кровообращение и налаживается работа сердца.

    Также огуречная вода вызывает приятное ощущение расслабления в мышцах.

  • 3

    Утоляет голод

    Огурец способен быстро утолять голод. Рекомендуется пить огуречную воду на протяжении всего дня. Это позволит вам не только предохранить свой организм от обезвоживания, но и снизить аппетит.

    Если вы будете пить огуречную воду, вам будет гораздо легче продержаться без перекусов до следующего приёма пищи.

  • 4

    Лучший уход за кожей

    Как мы уже говорили, огуречная вода позволяет поддерживать нашу кожу увлажнённой.

    Благодаря регулярному употреблению этого напитка наша кожа становится более гладкой и молодой. Также огуречная вода является идеальным средством для улучшения кровообращения и борьбы с задержкой жидкости.

    Благодаря высокому содержанию кремния огуречная вода помогает очищать наш организм от токсинов. Это позволяет предупредить появление акне и воспалительных процессов, которые вызываются накоплением токсинов.

    Вы можете быть уверены, что благодаря огуречной воде ваш организм очистится от токсинов и шлаков, а кожа останется здоровой и привлекательной.

  • 5

    Верный союзник нашей печени

    Огуречная вода эффективно очищает нашу печень и устраняет застойные явления в этом органе. Благодаря ей функции нашей печени улучшаются.

    Это обусловлено высоким содержанием в напитке витаминов А, В и С, а также таких минералов, как кальций, фосфор и калий.

    Эти вещества заботятся о клетках нашей печени и даже способны стимулировать их регенерацию.

    Таким образом, огуречная вода сделает печень крепкой и здоровой.

    Можно утверждать, что речь идёт о натуральном лекарстве, которое способно успокоить воспалительные процессы в нашей печени и снизить количество частиц жира в крови.

    Безусловно, для этого употребление огуречной воды должно сочетаться со здоровым питанием и физическими упражнениями. Этих трёх ключевых правил будет достаточно для заботы о здоровье печени.

  • 6

    Хорошее солнцезащитное средство

    Благодаря высокому содержанию витамина С огуречная вода считается эффективным солнцезащитным средством.

    Из-за витамина С увеличивается производство коллагена. Это позволяет сохранить молодость нашей кожи и предохранить её от негативного воздействия солнечных лучей.

    Также этот напиток благотворно влияет на здоровье наших костей и ногтей и укрепляет нашу иммунную систему.

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Питание, Здоровье, Польза, Огуречная вода.
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