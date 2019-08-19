Натуральная и полезная: весомые причины ежедневно пить огуречную воду

1 Источник витаминов Казалось бы, как просто — добавляем в воду огуречный сок и все. И благодаря этому у нас получается напиток, содержащий большое количество витаминов А и С. Также огуречная вода является богатым источником витамина Е — одного из самых мощных антиоксидантов, употребляемых в пищу. Благодаря ему вы очень скоро начнёте замечать удивительные перемены в вашем организме. Употребляя огуречную воду вы сможете предохранить клетки своего организма от агрессивных воздействий внешней среды, например, от загрязнённой атмосферы или табачного дыма. Не правда ли, просто? С другой стороны, огурцы содержат большое количество минералов и питательных микроэлементов, которые препятствуют тромбообразованию.

2 Снижает артериальное давление Огуречная вода — отличное натуральное средство снижения артериального давления. Стоит иметь в виду это важное свойство этого напитка. Огурец предохраняет наш организм от обезвоживания и содержит рекомендуемую норму калия. Благодаря этому улучшается наше кровообращение и налаживается работа сердца. Также огуречная вода вызывает приятное ощущение расслабления в мышцах.

3 Утоляет голод Огурец способен быстро утолять голод. Рекомендуется пить огуречную воду на протяжении всего дня. Это позволит вам не только предохранить свой организм от обезвоживания, но и снизить аппетит. Если вы будете пить огуречную воду, вам будет гораздо легче продержаться без перекусов до следующего приёма пищи.

4 Лучший уход за кожей Как мы уже говорили, огуречная вода позволяет поддерживать нашу кожу увлажнённой. Благодаря регулярному употреблению этого напитка наша кожа становится более гладкой и молодой. Также огуречная вода является идеальным средством для улучшения кровообращения и борьбы с задержкой жидкости. Благодаря высокому содержанию кремния огуречная вода помогает очищать наш организм от токсинов. Это позволяет предупредить появление акне и воспалительных процессов, которые вызываются накоплением токсинов. Вы можете быть уверены, что благодаря огуречной воде ваш организм очистится от токсинов и шлаков, а кожа останется здоровой и привлекательной.

5 Верный союзник нашей печени Огуречная вода эффективно очищает нашу печень и устраняет застойные явления в этом органе. Благодаря ей функции нашей печени улучшаются. Это обусловлено высоким содержанием в напитке витаминов А, В и С, а также таких минералов, как кальций, фосфор и калий. Эти вещества заботятся о клетках нашей печени и даже способны стимулировать их регенерацию. Таким образом, огуречная вода сделает печень крепкой и здоровой. Можно утверждать, что речь идёт о натуральном лекарстве, которое способно успокоить воспалительные процессы в нашей печени и снизить количество частиц жира в крови. Безусловно, для этого употребление огуречной воды должно сочетаться со здоровым питанием и физическими упражнениями. Этих трёх ключевых правил будет достаточно для заботы о здоровье печени.