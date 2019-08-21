Семена чиа: польза семян для здоровья

Усиливают метаболизм
Исследователи из Университета Нью-Гемпшира доказали, что семена чиа ускоряют метаболизм, то есть скорость, с которой в организме человека сгорают калории. Именно это обеспечивает успех в борьбе с лишним весом.
Управляют холестерином
Повышенное содержание жирных кислот Омега-3 помогает снизить уровень холестерина, что уменьшает опасность коронарных болезней сердца.
Снижают уровень сахара в крови
Семена чиа насыщены жирными кислотами Омега-3. Эти кислоты крайне важны для уменьшения показателей глюкозы или сахара в крови.
Лечат от запоров
Употребление данных семян положительно воздействует на подвижность кишечника и на улучшение пищеварительных процессов, поскольку чиа содержат нерастворимые волокна.
Укрепляют кости
Семена чиа богаты кальцием и марганцем, благодаря чему они укрепляют кости.
Снижают риск рака груди
Эти семена - отличный источник альфа-линолевой кислоты, которая защищает от опухолей молочных желез. Кислота способствует подавлению роста злокачественных новообразований.