Семена чиа: польза семян для здоровья

Новости шоу бизнеса:Уже научно доказано, что они способствуют потере лишнего веса. Но этим их преимущества не ограничиваются.

Усиливают метаболизм

Исследователи из Университета Нью-Гемпшира доказали, что семена чиа ускоряют метаболизм, то есть скорость, с которой в организме человека сгорают калории. Именно это обеспечивает успех в борьбе с лишним весом.

Управляют холестерином

Повышенное содержание жирных кислот Омега-3 помогает снизить уровень холестерина, что уменьшает опасность коронарных болезней сердца.

Снижают уровень сахара в крови

Семена чиа насыщены жирными кислотами Омега-3. Эти кислоты крайне важны для уменьшения показателей глюкозы или сахара в крови.

Лечат от запоров

Употребление данных семян положительно воздействует на подвижность кишечника и на улучшение пищеварительных процессов, поскольку чиа содержат нерастворимые волокна.

Укрепляют кости

Семена чиа богаты кальцием и марганцем, благодаря чему они укрепляют кости.

Снижают риск рака груди

Эти семена - отличный источник альфа-линолевой кислоты, которая защищает от опухолей молочных желез. Кислота способствует подавлению роста злокачественных новообразований.