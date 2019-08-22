Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание

Новости шоу бизнеса:Обнаружены три страны с лучшей и самой здоровой пищей.

На просторах интернета появилось достаточно интересное исследование в отношении определения государств с наиболее здоровой и сбалансированной пищей. Оно было подготовлено специалистами-диетологами из Института Георга Глобального Здоровья, который сосредотачивается на изучении различных мировых трендов здравоохранения.

В частности, новое исследование попыталось указать на наиболее сбалансированные варианты диеты и страны, где можно с легкостью их обнаружить, а помимо этого исследование также касалось определения наиболее разумного баланса между калориями и общей пользой потребляемых с едой веществ и витаминов.

Несмотря на то, что многие пользователи и читатели ожидали увидеть в данном топе какую-либо средиземноморскую страну, на самом деле в тройку лидеров вошли такие государства, как Великобритания, США и Австралия, причем именно в таком порядке – им был присужден рейтинг-индекс здорового питания от 2.83 до 2.81. В данный рейтинг входят такие показатели потребляемой пищи, как общая калорийность, наличие определенных жизненно важных элементов и витаминов, а также общий уровень экологической безопасности еды.

Что касается нижних позиций, то они были заняты Китаем, Чили и Индией, которые хоть и обладают достаточно интересной кулинарной традицией, все-таки не могут конкурировать с западными странами именно в контексте экологической безопасности и определенных технологических моментов.

С другой стороны, данное исследование и не ставило целью кого-либо выдвинуть, лишь указать на среднестатистические данные в отношении мировых трендов потребления различной пищи.

Таким образом, специалисты-инициаторы данного исследования не могли не отметить нечто действительно интересное и потрясающее – несмотря на сравнительно высокий показатель распространения ожирения среди граждан США, Великобритании и Австралии, тем не менее, именно в этих странах потенциально заинтересованный в своем здоровье человек может с наибольшей легкостью отыскать для себя здоровые кулинарные альтернативы в течение всей своей жизни.