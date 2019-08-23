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Не такой уж и вредный: неожиданные факты о шоколаде

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Не такой уж и вредный: неожиданные факты о шоколаде
02:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Пришло время обратиться к проверенному средству, которое помогает и со стрессами справиться, и настроение улучшить.

  • 1

    Шоколад бережет сердце и сосуды, так что его ни в коем случае нельзя исключать из рациона тем, у кого высок риск инфаркта. Потребление качественного горького шоколада нормализует состояние тромбоцитов, что препятствует образованию опасных тромбов.

  • 2

    Шоколад богат кальцием и фосфором, поэтому его в обязательном порядке нужно есть людям, которые работают с большими объемами информации и занимаются умственной деятельностью. Ведь мозгу необходимо правильное питание, чтоб справляться с разными задачами.

  • 3

    Большое содержание магния в шоколаде делает его незаменимым для тех, кто страдает от регулярных стрессов и хочет успокоить нервы. Достаточно взять за правило есть несколько кусочков горького шоколада в день, и от тревожности не останется и следа.

  • 4

    Шоколад приходит на помощь и при боли в горле. Врачи рекомендуют вместо обычных леденцов, рассасывать шоколад по маленьким кусочкам. Примерная дозировка сладкого лекарства составит полплитки, поэтому лучше выбирать горький шоколад, так будет меньше вероятность навредить фигуре.

  • 5

    Красавицам, которые хотят продлить молодость, также стоит обратить внимание на горький шоколад. Этот чудо-продукт богат природными антиоксидантами, главными помощниками в борьбе со свободными радикалами, появление которых ускоряет процесс старения клеток в организме.

  • 6

    Шоколад обладает свойствами афродизиака благодаря наличию в нем сбалансированного сочетания активных химических вещества теобромина и фениэтиламина. Чем не еще одна причина прекрасной половине увеличить дозу шоколада в рационе.

  • 7

    Шоколад улучшает настроение — это проверено и учеными, и любителями сладкого. При употреблении лакомства организм начинает усиленно вырабатывать серотонин и эндорфин, также известные, как гормоны счастья. Именно эти вещества снимают напряжение и возвращают нам радость.

  • 8

    В сезон простуд употребление горького шоколада способствует повышению иммунитета. Есть его можно всей семьей вместе с медом и лимоном. Тогда ОРВ и грипп точно обойдут вас и ваших близких стороной.

  • 9

    Благодаря низкому содержанию кофеина, шоколад — дозволенное лакомство для гипертоников. От небольшой дозы давление повыситься не может, а в небольших порциях он будет очень полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы.

  • 10

    Шоколад и красное вино имеют схожий механизм влияния на процесс окисления холестерина в крови. Шоколад богат стеариновой кислотой, которая «чистит» сосуды.

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