Ученые указали на разницу в качестве сна оптимистов и пессимистов

Новости шоу бизнеса:Оптимисты и пессимисты отличаются не только взглядами на жизнь.

По мнению ученых из Университета штата Иллинойс (США), длительность и качество сна у них также различно.

Американские ученые провели исследование, в ходе которого определили уровень оптимизма у 3,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 32 лет до 51 года с помощью специальных тестов и анкетирования.

Также их проверили на общее состояние здоровья и наличие признаков депрессии.

Исследователи наблюдали за качеством сна испытуемых. Они изучали его длительность, глубину, легкость засыпания и случаи бессонницы. Выяснилось, что оптимисты спят лучше и дольше.

Трудности с засыпанием встречались у них на 74 процента реже, чем у пессимистов. Информацией об этом поделилось издание Science Daily.

Один из авторов исследования профессор Розальб Эрнандес указал на то, что плохой сон обусловлен отклонениями в работе организма.

По его словам, если человек позитивно настроен по жизни, его сон улучшается за счет того, что организм умеет лучше справляться со стрессом и расслабляться.