Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены

1 Улучшает кровообращение Если у вас есть проблемы с кровообращением, очень хорошо пить натощак имбирную воду. Это улучшает кровообращение. Содержащиеся в имбире магний, цинк и калий помогают регулировать воспалительные процессы, из-за которых часто возникают проблемы с кровообращением. Имбирная вода также уменьшает скопление холестерина в артериях и тем самым способствует их оздоровлению.

2 Помогает пищеварению Те, кто пьет по утрам этот напиток, имеют меньше проблем с пищеварением и запорами. В имбире есть клетчатка, она улучшает перистальтику кишечника и облегчает выведение из организма отходов жизнедеятельности. Содержащиеся в этой специи активные вещества помогают уменьшить избыточную кислотность желудочного сока и тормозят процесс образования газов в кишечнике.

3 Уменьшает задержку жидкости в организме Благодаря своим диуретическим и противовоспалительным свойствам, имбирная вода является хорошим натуральным средством против задержки жидкости в организме. Ее регулярное употребление способствует выведению из организма жидкости, скопившейся в тканях. Имбирная вода также уменьшает усталость и пробуждает энергию.

4 Укрепляет иммунную систему Когда мы пьем этот напиток, мы снабжаем нашу иммунную систему необходимыми ей питательными веществами. Это способствует выработке антител, которые нейтрализуют вредное воздействие на организм патогенных микроорганизмов. Регулярно выпивая натощак имбирную воду, мы можем предотвратить: инфекции мочевыводящих путей, кашель и простуду, грипп, вагинальные инфекции, аутоиммунные болезни.

5 Уменьшает боль в суставах Имбирь издавна применялся как натуральное целебное средство при болях в мышцах и суставах. Его главное действующее вещество, гингерол, обладает противовоспалительным и анальгетическим действием и поэтому способствует облегчению боли.

6 Помогает бороться с судорогами Тем, у кого часто бывают мышечные судороги, тоже может помочь имбирная вода. В ней содержится много необходимых минералов, которые, попадая в организм, способствуют нормализации баланса электролитов, а это очень важно для борьбы с судорогами.