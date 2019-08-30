Скачать
Пятница, 30.08.2019
"Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
"Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
Разумков закрыл первую сессию Рады
Разумков закрыл первую сессию Рады
Лидер МЮ отказался продлевать контракт с клубом
Лидер МЮ отказался продлевать контракт с клубом
Вряд ли Вы это знали: тайны мировых шедевров живописи
Вряд ли Вы это знали: тайны мировых шедевров живописи

Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены

Смотрите фото (8)
Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
05:57 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Корень имбиря можно включать в диету в разных видах, но интересно, что особенно полезно употреблять его натощак. Корень имбиря можно включать в диету в разных видах, но интересно, что особенно полезно употреблять его натощак.

  • 1

    Улучшает кровообращение

    Если у вас есть проблемы с кровообращением, очень хорошо пить натощак имбирную воду. Это улучшает кровообращение.

    Содержащиеся в имбире магний, цинк и калий помогают регулировать воспалительные процессы, из-за которых часто возникают проблемы с кровообращением.

    Имбирная вода также уменьшает скопление холестерина в артериях и тем самым способствует их оздоровлению.

  • 2

    Помогает пищеварению

    Те, кто пьет по утрам этот напиток, имеют меньше проблем с пищеварением и запорами.

    В имбире есть клетчатка, она улучшает перистальтику кишечника и облегчает выведение из организма отходов жизнедеятельности.

    Содержащиеся в этой специи активные вещества помогают уменьшить избыточную кислотность желудочного сока и тормозят процесс образования газов в кишечнике.

  • 3

    Уменьшает задержку жидкости в организме

    Благодаря своим диуретическим и противовоспалительным свойствам, имбирная вода является хорошим натуральным средством против задержки жидкости в организме.

    Ее регулярное употребление способствует выведению из организма жидкости, скопившейся в тканях. Имбирная вода также уменьшает усталость и пробуждает энергию.

  • 4

    Укрепляет иммунную систему

    Когда мы пьем этот напиток, мы снабжаем нашу иммунную систему необходимыми ей питательными веществами.

    Это способствует выработке антител, которые нейтрализуют вредное воздействие на организм патогенных микроорганизмов.

    Регулярно выпивая натощак имбирную воду, мы можем предотвратить: инфекции мочевыводящих путей, кашель и простуду, грипп, вагинальные инфекции, аутоиммунные болезни.

  • 5

    Уменьшает боль в суставах

    Имбирь издавна применялся как натуральное целебное средство при болях в мышцах и суставах.

    Его главное действующее вещество, гингерол, обладает противовоспалительным и анальгетическим действием и поэтому способствует облегчению боли.

  • 6

    Помогает бороться с судорогами

    Тем, у кого часто бывают мышечные судороги, тоже может помочь имбирная вода.

    В ней содержится много необходимых минералов, которые, попадая в организм, способствуют нормализации баланса электролитов, а это очень важно для борьбы с судорогами.

  • 7

    Предотвращает преждевременное старение

    Корень имбиря предотвращает преждевременное старение

    Благодаря высокому содержанию в ней антиоксидантов, витаминов и минералов, имбирная вода является идеальным напитком, защищающим ткани организма от вредного воздействия свободных радикалов.

    Эти полезные вещества действуют на клеточном уровне и способствуют предотвращению таких болезней, как рак, болезнь Альцгеймера и артрит.

    Они также способствуют детоксикации организма, а это очень полезно и для кожи.

Еда для восстановления сил: какие продукты дают энергию

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Здоровье, Имбирь, Натощак, Имбирная вода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел
03 Рада избрала нового министра обороны Украины
04 Супрун написала заявление и ждет следующего заседания
05 Верховная Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
ВР утвердила календарный план осенней сессии
ВР утвердила календарный план осенней сессии
Дефицит кальция: неприятные признаки, которые указывают на нехватку
Дефицит кальция: неприятные признаки, которые указывают на нехватку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь