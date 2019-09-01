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Убедительные причины не покупать дешевое вино

Убедительные причины не покупать дешевое вино
17:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики назвали главную опасность дешевого вина.

В акционных предложениях чаще всего используют продукцию недобросовестных производителей.

Вино со скидкой к шашлыку сейчас можно найти за тридцать гривен. Журналисты выяснили, безопасен такой алкоголь и почему он такой дешевый.

Украинцы от предложения сэкономить не отказываются. Но качественное вино не может стоить 30-40 гривен, уверяет сомелье Евгений Колчанов.

"Недобросовестные производители добавляют ароматизаторы химического состава, вкусовые добавки, могут добавлять спирт не виноградного происхождения, возможно даже технический", – предупреждает Колчанов.

В дешевом вине может быть больше сахара для приятного вкуса и консерванты, чтобы напиток дольше хранился.

Уже визуально сомелье замечает, что акционное вино светлее, чем в бутылке. И его вкус более насыщенный. На упаковке акционного вина производитель честно указывает, что использовал виноматериал неполного брожения.

Медики назвали целебные свойства вина

Искусственные компоненты в вине, усиленные спиртом – настоящая бомба для печени и поджелудочной, предостерегает иммунолог Борис Скачко.

"В красных винах чаще всего употребляют краситель азерубин, а это канцероген, который может быть предпосылкой онкологии – рака желудка, пищевода, полости рта", – говорит Скачко.

Иммунолог советует выбирать сухие вина – в них нет сахара, а значит хотя бы на один вредный компонент меньше.

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Вино, Советы, Напиток.
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