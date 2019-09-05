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Упражнения, которые зарядят вас энергией с утра

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Упражнения, которые зарядят вас энергией с утра
05:55 Сегодня Телеграф miridei.com Фото:pixabay.com

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  • 1

    Потягивания и зевки

    Я не буду описывать жутко сложные упражнения с асанами типа"заверните правую пятку за левое ухо, балансируя на мизинцах рук".Нет уж, увольте. На подобные пируэты сил с утра нет. А если бы и были, то ушли бы на выполнение энергозатратных упражнений. А у нас еще рабочий день впереди и уйма других дел, правда? Поэтому начнем мы утреннюю зарядку с потягиваний, лежа в постели. Не все знают, что потягивания необычайно важны и полезны. Порой нам сложно удержаться и тело само потягивается, как бы пробуждая ток крови по всем сосудам организма. Поэтому хорошенечко потянитесь: растопырьте руки-ноги, вытяните носочки. И зевайте в свое удовольствие, ведь зевки помогают нам насытиться кислородом. Только не слишком растягивайте упражнение, не то опять заснете. Достаточно пары минут на зевки и потягивания.

  • 2

    Массаж 

    Нередко после сна мы ощущаем некое онемение в теле. Особенно часто это бывает тогда, когда мы не выспались, но вынуждены встать со звонком будильника. Чтобы вернуть чувствительность, побалуйте себя пару минут простым массажем. Круговыми движениями и щипками массируем следующие зоны: мочки ушей, лицо (лоб, щеки, нос, подбородок), шею, ладони, пальцы рук, икры, ступни и пальцы ног. К слову, ежедневный утренний массаж лица поможет в борьбе с морщинами и сохранит молодость кожи.

  • 3

    Упражнение"ножницы"

    Лежа в постели, выпрямите и чуть приподнимите ноги. Начните скрещивать их крест-накрест, будто ножницы. Те же движения повторяем с руками. Упражнение прекрасно разгоняет кровь и прогревает конечности. Если у вас мягкий и пружинистый матрац, лучше выполнять упражнение на полу."Ножницы" входят в число лучших тренировок для стройных бедер.

  • 4

    Повороты головой

    Чтобы голова лучше соображала после сна, нам надо улучшить поступление крови к мозгу. В этом случае хорошим подспорьем станут повороты головой. Упражнение можно выполнять стоя, однако тем, у кого по утрам кружится голова, лучше сесть. Спину держим ровно и выполняем несколько типов поворотов: круговые по и против часовой стрелки, влево-вправо, вверх-вниз. Положите ладонь на затылок и деликатно надавите, поворачивая или опуская голову вниз и прижимая подбородок к груди. Вы ощутите, как натягиваются мышцы вдоль позвоночника. Только никаких резких и сильных движений.

  • 5

    Повороты и круговые движения тазом

    Для этого типа упражнений можно использовать гимнастический диск, а так же обруч. Пару минут повертитесь в стороны на диске или покрутите хулахуп. Если у вас нет инвентаря, то просто сымитируйте эти движения, поворачивая таз в стороны и по кругу. Не забываем держать спину ровно.

  • 6

    Опускание торса

    Самое простое упражнение, знакомое всем нам еще с дошкольных времен. Стоя прямо, медленно опуститесь вниз и совершите пару пружинящих движений. Пальцами или ладонями при этом тянемся к полу. Повторяем действие, на этот раз тянемся правой рукой к носкам левой ноги, затем левой рукой к носкам правой ноги.

  • 7

    Приседания

    Популярные сейчас приседы не только укрепляют мышцы ног и ягодиц, но так же позволяют хорошенько разогнать кровь и размяться. Однако важно следить за положением своего тела во время занятий, чтобы не повредить колени. Разведите ступни чуть шире плеч, разведите колени слегка под углом наружу и постарайтесь максимально отвести таз назад. Не опускайте при этом плечи. Если вам сложно балансировать, придерживайтесь за спинку стула.

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Здоровье, Массаж, Приседания, Совет медико, Потягивания и зевки, Упражнение ножницы, Повороты головой, Повороты и круговые движения тазом, Опускание торса.
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