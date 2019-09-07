Что делать, если волосы испортились после жаркого лета: как восстановить

1 Подстригите кончики Летом волосы поддаются влиянию солнечных лучей, морской и речной воды. Часто они пересушиваются и секутся, что кардинально меняет внешний вид волос. Самое элементарное, что вы можете сделать, чтобы привести в порядок ваши волосы – подстричь кончики. Уберите минимум 5 сантиметров длины, и вы увидите, как преобразиться прическа. Если же кончики не посеклись за лето, но волосы выглядят сухими, это означает, что они нуждаются в увлажнении.

2 Покрасьте волосы Эксперты подтверждают, что есть краска на растительной основе, без аммиака и других вредных веществ. Она не меняет структуру волос, а лишь придает блеска и насыщенности. Кроме того, вы сможете обновить свой природный цвет без всякого вреда волосам. Это просто необходимая процедура, ведь из-за прямого влияния солнечных лучей волосы тускнеют, а восстановить их можно при помощи абсолютно безвредной покраски.

3 Увлажните волосы Если у вас сухие волосы, то нужно правильно подобрать шампунь и кондиционер. Имейте в виду, что эту продукцию лучше покупать не в супермаркетах, а в профессиональных магазинах, где продаются качественные средства для ухода. Там вы найдете шампунь без сульфатов, пропиленгликоля, фталатов и других вредных компонентов. Попробуйте несколько вариантов шампуня, чтобы понять, какой из них лучше всех подходит к вашему типу волос. Вам понадобится продукция для глубокого восстановления и увлажнения.

4 Используйте особенный уход Наверняка вы слышали о пользе масел и эссенций в уходе за волосами. Эти продукты помогают восстановить волосы изнутри, они проникают в глубокие шары тканей и оздоравливают их. Многие эксперты рекомендуют кератин. Конечно, не для всех эта процедура будет полезной. Кроме того, нужно четко знать о необходимом времени для воздействия масок и эссенций. Это зависит от состояния волос. Например, максимальное время выдержки кератина – полчаса.

5 Держите волосы в тепле Тепло необходимо, чтобы открыть волосяную кутикулу, когда наносятся средства для ухода (как при нанесении кератина). Благодаря этому волосы становятся шелковистыми и блестящими. Поэтому если ваши волосы выглядят грубыми и шершавыми, нанесите на них соответствующий бальзам и держите их в тепле, чтобы все полезные вещества продукта проникли в кутикулы. Дома можно наложить маску и обернуть волосы в целлофан, который сохранит температуру и поможет волосам впитать полезные вещества. Но почему же эксперты часто утверждают, что высокая температура плохо влияет на волосы? Все очень просто. Девушки редко пользуются термозащитным средством перед использованием фена, выравнивателя, плойки… Нужно создать защитный барьер, чтобы высокая температура не разрушила текстуру волос. Именно поэтому эксперты считают влияние температур чрезвычайно вредным. Но все дело в защите и в контроле температуры.

6 Поменяйте расческу Расческа тоже влияет на состояние волос, ведь вы пользуетесь ею несколько раз в день. Зубья быстро портятся и накапливают частички грязи и жира. Обязательно очищайте расческу, ведь так она послужит вам долгое время и не принесет вреда волосам. Одну расческу можно использовать не дольше шести месяцев. Вы можете купить специальное средство для очистки расчески в форме спрея. Нужно сбрызнуть несколько раз расческу, и она уже очищена!