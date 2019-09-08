Газировка может быть смертельно опасна для вашего организма

Новости шоу бизнеса:Частое употребление газировки может негативно сказаться на вашем организме.

Если вы часто пьете сладкие безалкогольные напитки спешим вас огорчить: исследователи обнаружили, что те, кто регулярно их употребляет имеют более высокий риск преждевременной смерти. Причем тенденция наблюдается как в случае с сахаром, так и с искусственно подслащенными напитками. Недавно специалисты провели крупнейшее в своем роде исследование, результаты которого гласят, что искусственные подсластители негативно сказываются на здоровье. Но почему?

Вред безалкогольных напитков

Отказавшись от слабого алкоголя, некоторые люди переходят на безалкогольные напитки. Как правило, выбор падает на что-нибудь прохладительное и сладкое. Если вы не понимаете, что в этом плохого, и зачем вообще отказываться от алкоголя поясним: согласно данным некоторых научных исследований, употребление алкогольных напитков в любом количестве вредно для здоровья. Увы и ах, любители красного вина, вас это тоже касается.

Недавно мы писали о том, что спиртные напитки способствуют повреждению ДНК и развитию рака, так что будьте внимательны к тому, что, как и сколько вы выпиваете во время застолья или вечеринки. Однако, опасности подстерегают и тех, кто алкоголь не употребляет. Не секрет, что частое употребление газированных напитков связано с ожирением, но по словам ученых, это не главное.

Опасна ли сладкая газировка?

В ходе исследования, опубликованного в журнале Jama Internal Medicine, ученые проанализировали данные более чем 450 000 человек из европейских стран, 70% из которых женщины. Средний возраст участников составлял чуть более 50 лет, а те, у кого вначале были такие заболевания, как рак, болезни сердца или диабет, не были включены в анализ. Ученые наблюдали за испытуемыми в среднем в течение 16 лет. За это время было зарегистрировано более 41 600 смертей.

В начале исследования участникам был задан ряд вопросов об аспектах их образа жизни, таких, как физические упражнения, курение и вес, а также диете и питании, включая среднее потребление сладких газированных и энергетических напитков. Потребление фруктового сока в исследование включено не было.

Результаты показывают, что среди испытуемых, которые выпивали в месяц менее одного стакана безалкогольного напитка, в ходе исследования скончались 9,3%, по сравнению с 11,5% из тех, кто выпивал два или более стакана по 250 мл в месяц. По словам ученых, риск смерти возрастает на 17% среди тех, кто не активен физически, плохо питается, курит и употребляет два стакана сладких безалкогольных напитков в месяц. Опять же, в сравнении с теми, кто пьет газировку и иные безалкогольные напитки меньше одного стакана в месяц.

Тенденция прослеживалась как для сахаросодержащих, так и для искусственно подслащенных напитков. Аналогичные результаты были получены как для мужчин, так и для женщин.

Можно ли пить газировку?

По словам ученых, связь потребления сладких напитков и ожирения не объясняет увеличенный риск преждевременной смерти. Когда исследователи изучили конкретные причины смерти, они обнаружили, что частое употребление искусственно подслащенных безалкогольных напитков было связано с более высоким риском смерти от болезней, связанных с системой кровообращения, в то время как подслащенные сахаром безалкогольные напитки были связаны с более высоким риском смерти от болезней органов пищеварения. Безалкогольные напитки в целом также были связаны с повышенным риском смерти от болезни Паркинсона.

Однако, исследование имеет ряд ограничений. Например, участников спрашивали об употреблении напитков и образе жизни только в определенный момент времени. К тому же, исследование опирается на самоотчет граждан о своих привычках. Амелия Лэйк, профессор общественного здравоохранения в Университете Тиссайда (США), отмечает, что необходимо получить больше доказательств о влияние на здоровье безалкогольных сладких напитков. При этом, профессор Лэйк соглашается с выводами авторов исследования: необходимо пить больше воды.