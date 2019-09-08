Лавровый лист: самые лучшие свойства ароматной специи

В горячей воде сухой лавровый лист выделяет мирцен, лимонен, нонал, метилкекилол, альфа-токоферол, ацетат гераниола и ряд других полезных веществ, обладающих сильными антисептическими и антиоксидантными свойствами.
В лавровых листьях содержится витамин С и А. Микроэлементы медь, калий, кальций, марганец, цинк и магний.
Ниацин, пиридоксин, рибофлавин и пантотеновая кислота в составе лаврового листа играют важную роль в ферментативном синтезе, функциях нервной системы и регулировании обмена веществ.
На 10 г сухой массы лавровый лист содержит около 4,3 мг железа, что составляет более 50% от необходимой суточной дозы. Этот микроэлемент имеет важное значение для продуцирования эритроцитов, а также адекватного распределения кислорода и питательных веществ из крови.