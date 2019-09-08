Лавровый лист: самые лучшие свойства ароматной специи

1 В горячей воде сухой лавровый лист выделяет мирцен, лимонен, нонал, метилкекилол, альфа-токоферол, ацетат гераниола и ряд других полезных веществ, обладающих сильными антисептическими и антиоксидантными свойствами.

2 В лавровых листьях содержится витамин С и А. Микроэлементы медь, калий, кальций, марганец, цинк и магний.

3 Ниацин, пиридоксин, рибофлавин и пантотеновая кислота в составе лаврового листа играют важную роль в ферментативном синтезе, функциях нервной системы и регулировании обмена веществ.