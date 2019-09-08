Стоит быть предельно честными: об этом нельзя врать врачу

Новости шоу бизнеса:Когда мы идем на прием к медику, то ожидаем, что он поможет установить диагноз, назначит лечение или предотвратить развитие болезней.

На приеме у врача пациенты могут несколько приврать, не рассказать всю правду. Врач Екатерина Смирнова назвала шесть вопросов, на которые нужно ответить только правду, даже если стыдно и неловко.

1. "Как давно болит?"

Пациенты часто затягивают с визитом к врачу, надеясь, что все самостоятельно пройдет. А на приеме врач сделал замечание за то, почему к нему не пришли раньше.

Отвечайте на вопросы честно, не выдумывайте ничего лишнего. Этим вы усложните постановку диагноза, а лечение может оказаться неправильным и неэффективным.

2. "Пьете ли назначенные лекарства?"

Пациенты по определенным причинам не пьют назначенные лекарства – оригинальный препарат заменили на аналоги, они не нужны, они слишком дорогие, и тому подобное.

Если же соврать врачу, то он может подумать, что они вам не помогли и эксперт назначит более сильные лекарства с более выраженными побочными эффектами. Или же пациенту назначат ненужную диагностику.

3. "Есть ли интимные проблемы?"

Если же возникли изменения в продолжительности менструального цикла, характера выделений, боли во время секса – обязательно об этом расскажите. Это может быть симптомом серьезных заболеваний.

4. "Какие лекарства принимаете?"

Пациенты любят назначить себе лекарства или БАД-ы самостоятельно, по информации в интернете. Выпишите себе все лекарства/ АДы, которые вы употребляли, с указанным дозировкой и длительностью приема.

Некоторые препараты могут приводить к опасным побочным эффектам (экстракт зеленого чая – к поражению печени, а жидкий хлорофилл – к псевдопорфирии), взаимодействовать с лекарствами, вызвать проблемы с кишечником.

5. "Когда в последний раз сдавали этот анализ?"

Врач назначает только необходимые анализы. К примеру, пациент должен проходить УЗИ щитовидной железы раз в год, чтобы контролировать рост узла. А если он однажды пропустил – не будет заметно развитие фолликулярного рака, который хорошо лечится на начальных стадиях. Поэтому стоит откровенно рассказывать: какие анализы сдавали, а какие – нет.

6. "Все ли понятно?"

Если врач назначил лечение, а вам ничего не понятно – то спросите врача: "Какой у меня диагноз?/Что происходит в организме?/Как действуют лекарства?/ Как их принимать?/Когда следующий визит?/Что делать, когда станет плохо после употребление препарата?" и тому подобное.

Так вы будете спокойны и не придется искать дополнительную информацию в интернете.