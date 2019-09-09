В каких случаях нужно обязательно выпить воды (Фото)

Новости шоу бизнеса:Зачастую больной человек отказывается от приема пищи, особого вреда организму кратковременное голодание не принесет.

Эксперты рассказали о случаях, требующих обязательного приема воды. Они помогут сохранить здоровье и избежать различных проблем с ним.

Специалисты рассказали, что не стоит рассчитывать на то, что вода поступит в организм вместе с жидкой пищей, соком или кофе. Употребляя чистую воду, человек избавляет свое тело от необходимости выделять ее из пищи и тратить дополнительные усилия. Вода, выпитая утром, сразу после пробуждения, запускает процесс обмена веществ и выведения токсинов. Она должна быть теплой или комнатной температуры.

Процедуру желательно повторить за полчаса перед обедом. Таким образом снова происходит ускорение метаболизма, но одновременно защищается организм от возможного переедания. Кстати, этот метод вполне допустим в ситуации, когда появляется желание перекусить. Не стоит путать этот момент с резким чувством голода, головокружением и повышенным сердцебиением, отмечают медики.

Такое состояние возможно при падении уровня глюкозы в крови. Подслащенная вода или кусочек шоколада поможет устранить проблему. Чистая жидкость восполнит потери организма во время физических нагрузок, в жаркую погоду. Но пить ее нужно не залпом, чтобы не вызвать желудочный спазм.

Уговаривать есть через силу, а особенно ребенка, не стоит, но пить, советуют врачи, нужно обязательно. Вода не только выведет вредные вещества, но и обеспечит приток кислорода к мозгу, что улучшит общее самочувствие заболевшего человека.