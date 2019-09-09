Скачать
Понедельник, 09.09.2019
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы

В каких случаях нужно обязательно выпить воды (Фото)

В каких случаях нужно обязательно выпить воды (Фото)
09:50 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Зачастую больной человек отказывается от приема пищи, особого вреда организму кратковременное голодание не принесет.

Эксперты рассказали о случаях, требующих обязательного приема воды. Они помогут сохранить здоровье и избежать различных проблем с ним.

Специалисты рассказали, что не стоит рассчитывать на то, что вода поступит в организм вместе с жидкой пищей, соком или кофе. Употребляя чистую воду, человек избавляет свое тело от необходимости выделять ее из пищи и тратить дополнительные усилия. Вода, выпитая утром, сразу после пробуждения, запускает процесс обмена веществ и выведения токсинов. Она должна быть теплой или комнатной температуры.

Процедуру желательно повторить за полчаса перед обедом. Таким образом снова происходит ускорение метаболизма, но одновременно защищается организм от возможного переедания. Кстати, этот метод вполне допустим в ситуации, когда появляется желание перекусить. Не стоит путать этот момент с резким чувством голода, головокружением и повышенным сердцебиением, отмечают медики.

Такое состояние возможно при падении уровня глюкозы в крови. Подслащенная вода или кусочек шоколада поможет устранить проблему. Чистая жидкость восполнит потери организма во время физических нагрузок, в жаркую погоду. Но пить ее нужно не залпом, чтобы не вызвать желудочный спазм.

Чайный квас: уникальный напиток для вашего здоровья

Уговаривать есть через силу, а особенно ребенка, не стоит, но пить, советуют врачи, нужно обязательно. Вода не только выведет вредные вещества, но и обеспечит приток кислорода к мозгу, что улучшит общее самочувствие заболевшего человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Здоровье, Ученые, Медики, Эксперты, Совет медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Названы явные признаки алкоголизма
04 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
05 Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха и др.
Чубаров подтвердил бойкот &quot;выборов&quot; жителями Крыма
Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Звезда &quot;Дизель Шоу&quot; во второй раз стал отцом (Фото)
Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь